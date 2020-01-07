BBP Genel Başkanı Destici'den TES-İŞ'e ziyaret:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinin elektrik üretim santrallerine tanıdığı çevre muafiyeti süresinin dolması nedeniyle kapatılan termik santraller sebebiyle Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı Ersin Akma'yı ziyaret etti.

TES-İŞ Genel Merkezi'ndeki ziyarete, partisinin genel başkan yardımcılarıyla gelen Destici, kömür madenleri dahil olmak üzere, 10 binin üzerinde işçinin termik santrallerde çalıştığını, bu sorunun ortak akılla sağduyuyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kapatılan termik santrallerin hem devlet ve işverene hem de işçi ve vatandaşa etkileri olduğunu belirten Destici, "Bu işletmelerin, çevre ve hava kirliliği noktasında birtakım zararları var. Bunların giderilmesi için yapılması gereken teknik işler var. Gönül isterdi ki bu santraller kurulurken bu işlemler yapılsaydı. Belki de bugün bu problem yaşanmazdı." dedi.

Devlet ve işletme sahiplerinin santralleri kurarken birtakım ihmaller yaptığını söyleyen Destici şunları kaydetti: