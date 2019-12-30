BBP Genel Başkanı Destici'den "Türkiye'nin Otomobili"ne destek:

RAUF MALTAŞ - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin Otomobili"ne toplumun çok büyük kesiminin desteği olduğunu belirterek, "Bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Ben yerli otomobilden ilk almak isteyen kişilerden biriyim, en kısa zamanda sipariş vereceğim." dedi.

Destici, partisinin "Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" programı kapsamında geldiği Şanlıurfa'da, "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Otomobile katkısı olan herkesi tebrik eden Destici, toplumun her kesiminin yeni otomobille adeta yeniden ümitlendiğini gözlemlediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin en önemli problemlerinin başında üretimde yetersiz kalmanın geldiğini anlatan Destici, ithalat kalemlerinin önemli bir kısmının katma değeri yüksek olan otomobillerden oluştuğuna dikkati çekti.

Destici, Türkiye'nin otomobil üretimi konusunda ciddi ve büyük bir adım attığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye inşallah yarım kalan yerli otomobil projesini tamamlayarak bu alandaki açığını kapatmış olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu işe öncülük etti, gerçekten bir girişimin ortaya çıkması için büyük çaba harcadı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tüm paydaşlarına ve mensuplarına şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. İnşallah planlandığı gibi her şey zamanında gerçekleştirilir ve 2022 yılında başta Türkiye'nin otoyolları olmak üzere, daha sonra da ihraç edilecek ülkelerin yollarında Türkiye'nin yerli otomobilinin yol aldığını hep birlikte görürüz. Büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Ben yerli otomobilden ilk almak isteyen kişilerden biriyim, en kısa zamanda sipariş vereceğim."