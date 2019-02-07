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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan tarihini sözde Ermeni Soykırım Günü ilan edeceklerine yönelik açıklamasını eleştirerek, 'Bugün Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Mustafa Destici, Macron'un, 24 Nisan tarihini sözde Ermeni Soykırım Günü ilan edeceklerine yönelik açıklamasını eleştirdi ve "Sen önce kendi soykırımlarının hesabını ver. Sen Cezayir'de 2 milyon Müslümanın ölümüne sebep oldun. Sen Ruanda'da darbeyi destekledin, 800 bin masum insan hayatını kaybetti. Sen önce bunların hesabını ver. Siz daha dün Kanuni'nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz" diye konuştu.

Destici, partisinin Eskişehir'in Sivrihisar Belediye Başkan adayı Mehmet Çini'nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözde Ermeni soykırımıyla ilgili açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'nın soykırımcı aramasına gerek olmadığını vurgulayan Destici, "Aynaya bakın. O aynada kendinizi görürsünüz. Fildişi Sahilleri'nde kendinizi görürsünüz. Nijer'de, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de kendinizi görürsünüz. Bu Müslüman Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asla hiçbir millete ne soykırım ne de katliam yapmıştır. İslam inancımız bunu reddeder ama sizin tarihiniz soykırımlarla dolu." ifadelerini kullandı.

'SEN KİMSİN DE BU MİLLETE RACON KESİYORSUN'

Destici, Fransa'nın, Türk milletine laf söyleme hakkının olmadığını dile getirdi.

Fransa'nın tarihi gerçeklerine değinen Destici, şöyle konuştu:

"Siz kimsiniz? Sen önce kendi soykırımlarının hesabını ver. Sen Cezayir'de 2 milyon Müslümanın ölümüne sebep oldun. Sen Ruanda'da darbeyi destekledin, 800 bin masum insan hayatını kaybetti. Sen önce bunların hesabını ver. Siz daha dün Kanuni'nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz. Sen kimsin de bu millete racon kesiyorsun, Ermeni soykırımı yapıldığını iddia ediyorsun. Bunu reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Macron değil, bütün dünya birleşse bunu kabul ettiremez. Bu büyük bir yalandır. Bugün Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim. Bunlar bir taraftan Türkiye aleyhine lobi gerçekleştiriyor, bir taraftan da biz bunları besliyoruz. CHP zihniyetinde olanlar ya da siyonist emperyalistlerin Türkiye'deki maşaları hep Suriyeli mültecileri gündeme getiriyorlar ama Ermeni kaçaklarını hiç gündeme getirmiyorlar. Getirmezler çünkü akrabaları onlar. Bizler her şeyin bilincindeyiz." (AA)

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BBP Mustafa Destici Emmanuel Macron ermeni soykırım günü Ermenistan

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