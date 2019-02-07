BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Mustafa Destici, Macron'un, 24 Nisan tarihini sözde Ermeni Soykırım Günü ilan edeceklerine yönelik açıklamasını eleştirdi ve "Sen önce kendi soykırımlarının hesabını ver. Sen Cezayir'de 2 milyon Müslümanın ölümüne sebep oldun. Sen Ruanda'da darbeyi destekledin, 800 bin masum insan hayatını kaybetti. Sen önce bunların hesabını ver. Siz daha dün Kanuni'nin eteğini öpüp yardım istiyordunuz" diye konuştu.

Destici, partisinin Eskişehir'in Sivrihisar Belediye Başkan adayı Mehmet Çini'nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sözde Ermeni soykırımıyla ilgili açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'nın soykırımcı aramasına gerek olmadığını vurgulayan Destici, "Aynaya bakın. O aynada kendinizi görürsünüz. Fildişi Sahilleri'nde kendinizi görürsünüz. Nijer'de, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de kendinizi görürsünüz. Bu Müslüman Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asla hiçbir millete ne soykırım ne de katliam yapmıştır. İslam inancımız bunu reddeder ama sizin tarihiniz soykırımlarla dolu." ifadelerini kullandı.