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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

"Kültürümüz devletler kurmuş ve bir çağı açıp bir çağı kapatmıştır. Bilgeler yetiştirmiş, insanlık düşüncesine önemli katkılar sağlamış bir kültürdür"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

BALIKESİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kültürümüz devletler kurmuş ve bir çağı açıp bir çağı kapatmıştır. Bilgeler yetiştirmiş, insanlık düşüncesine önemli katkılar sağlamış bir kültürdür." dedi.

Destici, Türk Ocakları, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "TÜRKÜM 2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi"nde yaptığı konuşmada, kongrenin Türkiye’ye ve akademik dünyaya önemli katkılar sağlayacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Binlerce yıllık bir birikimin ve yaşam biçiminin bir ürünü olan Türk kültürünün İslam düşüncesi ve inancıyla bir araya geldiğinde gerek bilim gerek insani ve gerekse siyasi alanda çok önemli gelişmelere öncülük ettiğini ifade eden Destici, "Kültürümüz devletler kurmuş ve bir çağı açıp bir çağı kapatmıştır. Bilgeler yetiştirmiş, insanlık düşüncesine önemli katkılar sağlamış bir kültürdür. Gölgesinin düştüğü topraklara her daim huzur ve barışı götürmüştür." diye konuştu.

Kongreden elde edilecek birikimin genç nesillerin kültürlerini ayrıntılı olarak katkı sağlayacağını vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya siyasetindeki hızlı değişimin etkilerini Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler de ziyadesiyle hissetmekte ve görmekteyiz. Yeni stratejilerin üretildiği, yeni planların yapıldığı ve yeni iş birliklerinin yaratıldığı bu dönemde bizlerin de kendi rotamızı doğru bir istikamette belirleme zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır. Bundan kaçınmamız da mümkün değildir. Dünyada askeri, siyasi, kültürel ve ekonomik birlikteliklerin arttırılmasına yönelik oluşturulan toplulukların önemini daha iyi kavradığımız bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti olarak süratle çalışmalara başlamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ayrıca görülmektedir ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden üyelik anlamında bir beklentisi de kalmamıştır. Bu da Türkiye'nin yeni ve alternatif bir birlik arayışına girmesi gerektiğini hem zaruri bir hale getirmiş hem de Türkiye için değil bütün Türk dünyası için de bir elzem haline gelmiştir."

Programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ise yaptığı konuşmada, "Adriyatik'ten Çin Denizi'ne denildiği zaman biz Türk coğrafyasının sınırlarını tarihi olarak ifade etmiş oluyoruz. Biz bu topraklarda hüküm sürdük. Adaleti vurguladık. Bu topraklara huzur getirdik, barış getirdik ve geçmişle geleceği birleştirerek biz dünyanın huzuruna, barışına tarihimiz Türk Milleti olarak 2 bin yıllık tecrübemiz bunu gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Dört gün sürecek olan Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi'nin Cumartesi günü Ayvalık yat ve Edremit Kazdağları gezileri ile sona ereceği kaydedildi.

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