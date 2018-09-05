BALIKESİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kültürümüz devletler kurmuş ve bir çağı açıp bir çağı kapatmıştır. Bilgeler yetiştirmiş, insanlık düşüncesine önemli katkılar sağlamış bir kültürdür." dedi.

Destici, Türk Ocakları, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "TÜRKÜM 2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi"nde yaptığı konuşmada, kongrenin Türkiye’ye ve akademik dünyaya önemli katkılar sağlayacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Binlerce yıllık bir birikimin ve yaşam biçiminin bir ürünü olan Türk kültürünün İslam düşüncesi ve inancıyla bir araya geldiğinde gerek bilim gerek insani ve gerekse siyasi alanda çok önemli gelişmelere öncülük ettiğini ifade eden Destici, "Kültürümüz devletler kurmuş ve bir çağı açıp bir çağı kapatmıştır. Bilgeler yetiştirmiş, insanlık düşüncesine önemli katkılar sağlamış bir kültürdür. Gölgesinin düştüğü topraklara her daim huzur ve barışı götürmüştür." diye konuştu.

Kongreden elde edilecek birikimin genç nesillerin kültürlerini ayrıntılı olarak katkı sağlayacağını vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: