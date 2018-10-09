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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 12:56 | Son Güncelleme

"(Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Suudi Arabistan, Trump'tan aldığı güç ve cesaretle saldırgan bir tavır sergiliyor"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Suudi vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin, "Suudi Arabistan, Trump'tan aldığı güç ve cesaret ile saldırgan bir tavır sergiliyor." dedi.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Destici'ye BBP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyarette bulundu.

Destici, iki ülkenin her zaman güzel ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, bu ilişkilerin gelişmesi için her türlü katkının verileceğini söyledi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolması olayından büyük üzüntü duyduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Bu, her ne kadar Türkiye'de gerçekleşmiş olsa da nihayetinde büyükelçilik ve konsolosluk binaları aynı zamanda o devletlerin kendi toprakları sayılıyor. Bu, onlara Türkiye içerisinde bulundukları büyükelçiliklerde ya da konsolosluklarda her türlü gayri hukuki veya gayri insani hadiselerin gerçekleşebileceği yetkisini vermiyor.

Olayla ilgili çok ciddi iddialar var. Öncelikle bu iddiaların gün yüzüne çıkartılması lazım. Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüşse bu durum, Suudi Arabistan'ın dünyaya veremeyeceği bir hesap ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Suudi Arabistan, Trump'tan aldığı güç ve cesaret ile saldırgan bir tavır sergiliyor."

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Brown ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, partinin yeni dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin

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