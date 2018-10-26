Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nun açıklandığı toplantıya bir eğitimci olarak katıldığını belirterek, "Güzel öneriler ve projeler var. Hedeflerin başarıya ulaşması için parti olarak atılan adımlara destek vereceğiz." dedi.

Destici, parti genel merkezinde Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Parti olarak eğitime ve eğitimcilere büyük bir önem verdiklerini dile getiren Destici, Türk milli eğitiminde de önemli bir değişimin öngörüldüğünü söyledi.

MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu'nun açıklandığı toplantıya bir eğitimci olarak katıldığını ifade eden Destici, "Güzel öneriler ve projeler var. Hedeflerin başarıya ulaşması için parti olarak atılan adımlara destek vereceğiz." diye konuştu.

Geylan ise Destici'nin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik uğraşlarını takdirle izlediklerini vurgulayarak, Türk Eğitim-Sen tarafından hazırlanan "Türk Eğitim Sistemine İlişkin Görüş ve Öneriler" raporunu Destici'ye takdim etti.