BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Değerlerimizi ve inançlarımızı kim karşı karşı getirmeye kalkıyorsa, hepsine karşı ortak duruş sergilemeliyiz." dedi. Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Dünyanın artık üç maymunu oynamayı bırakmasını isteyen Destici, "İnsanlığımızdan utandıran bu vahşete dur denilsin." ifadesini kullandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail ve Filistin'e itidal gösterilmesi çağrısı yaptığını anımsatan Destici, "Filistin'e itidal çağrısı komiktir. Bunun yerine siyonist, katil İsrail'e 'dur' demek gerekir. Sadece yazılı açıklama ne bizi ne insanlığı tatmin etmiyor. İnsanlık, somut adımlar görmek istiyor." diye konuştu. İsrail'in Filistinliler'e yaptığının Çin'in Doğu Türkistanlılar'a yaptığından hiçbir farkı olmadığını belirten Destici, "Doğu Türkistanlalılar'ı Çin'in zulmüne, ABD'nin sahte dostluğuna teslim etmemeliyiz. Bir güç savaşının altında insanlık can çekişiyor." dedi. Türkiye'nin, Libya Konferansından çekilmesini "doğru ve yerinde bir hareket" olarak niteleyen Destici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın masadan kalkmasını da takdirle karşıladıklarını söyledi.

- "İkiyüzlülük ve arsızlık" ABD'nin YPG'li askerlerle yemek fotoğraflarının bütün dünyaya servis edildiğine dikkati çeken Destici, bu rezaletin, ABD'nin YPG/PYD ile iş birliğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi. ABD'nin bir taraftan PKK'lı yöneticilere ödül koyduğunu açıkladığının, öbür yanda PKK'nın ta kendisi olan YPG/PYD ile yemek yemeye devam ettiğinin altını çizen Destici, "Bu, ikiyüzlülük ve arsızlıktır. Türkiye, bu oyuna asla ve kata gelmemelidir. YPG/PYD eşittir PKK'dır. Bu, YPG/PYD'yi meşrulaştırma çabalarıdır." değerlendirmesini yaptı. Hakkari Şemdinli'de mühimmat patlaması sonucu 7 Mehmetçik'in şehit olduğunu, 20'ye yakın Mehmetçik'in de yaralandığını anımsatan Destici, burada bir tedbirsizlik, ihmal, hata varsa, bunun mutlaka, en kısa sürede ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti. Destici, "Bu çağda askerlerimizin ne donarak ne de başka ihmalden şehit olmasını arzu etmiyoruz. Bunlar yüreğimizi daha da çok yakıyor." dedi. Sağlık Bakanlığının, SMA hastalarının tüm tiplerinin ilaca erişimleri için başvuruları alma kararının sevindirici olduğunu bildiren Destici, destek verenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.