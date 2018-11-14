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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 12:22 | Son Güncelleme

"Değerlerimizi ve inançlarımızı kim karşı karşı getirmeye kalkıyorsa, hepsine karşı ortak duruş sergilemeliyiz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Değerlerimizi ve inançlarımızı kim karşı karşı getirmeye kalkıyorsa, hepsine karşı ortak duruş sergilemeliyiz." dedi.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Dünyanın artık üç maymunu oynamayı bırakmasını isteyen Destici, "İnsanlığımızdan utandıran bu vahşete dur denilsin." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail ve Filistin'e itidal gösterilmesi çağrısı yaptığını anımsatan Destici, "Filistin'e itidal çağrısı komiktir. Bunun yerine siyonist, katil İsrail'e 'dur' demek gerekir. Sadece yazılı açıklama ne bizi ne insanlığı tatmin etmiyor. İnsanlık, somut adımlar görmek istiyor." diye konuştu.

İsrail'in Filistinliler'e yaptığının Çin'in Doğu Türkistanlılar'a yaptığından hiçbir farkı olmadığını belirten Destici, "Doğu Türkistanlalılar'ı Çin'in zulmüne, ABD'nin sahte dostluğuna teslim etmemeliyiz. Bir güç savaşının altında insanlık can çekişiyor." dedi.

Türkiye'nin, Libya Konferansından çekilmesini "doğru ve yerinde bir hareket" olarak niteleyen Destici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın masadan kalkmasını da takdirle karşıladıklarını söyledi.

- "İkiyüzlülük ve arsızlık"

ABD'nin YPG'li askerlerle yemek fotoğraflarının bütün dünyaya servis edildiğine dikkati çeken Destici, bu rezaletin, ABD'nin YPG/PYD ile iş birliğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi.

ABD'nin bir taraftan PKK'lı yöneticilere ödül koyduğunu açıkladığının, öbür yanda PKK'nın ta kendisi olan YPG/PYD ile yemek yemeye devam ettiğinin altını çizen Destici, "Bu, ikiyüzlülük ve arsızlıktır. Türkiye, bu oyuna asla ve kata gelmemelidir. YPG/PYD eşittir PKK'dır. Bu, YPG/PYD'yi meşrulaştırma çabalarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Hakkari Şemdinli'de mühimmat patlaması sonucu 7 Mehmetçik'in şehit olduğunu, 20'ye yakın Mehmetçik'in de yaralandığını anımsatan Destici, burada bir tedbirsizlik, ihmal, hata varsa, bunun mutlaka, en kısa sürede ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti. Destici, "Bu çağda askerlerimizin ne donarak ne de başka ihmalden şehit olmasını arzu etmiyoruz. Bunlar yüreğimizi daha da çok yakıyor." dedi.

Sağlık Bakanlığının, SMA hastalarının tüm tiplerinin ilaca erişimleri için başvuruları alma kararının sevindirici olduğunu bildiren Destici, destek verenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Destici, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun da kapanmadığını, bunun bir hak kaybı olduğunu ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

- "Kendisini böyle bir yanlışa sürükleyen birileri varsa..."

Bir soru üzerine, "İnançlarımız ve değerlerimiz üzerinden bir kamplaşma ve ayrıştırmaya yönelik provokatif hadiseler seziyoruz. Burada herkesin dikkatli olması lazım." diyen Destici, hiçbir zaman Atatürk'e ve onun manevi şahsiyetine hakaret edilmesini doğru bulmadıklarını vurguladı.

BBP Genel Başkanı Destici, "Değerlerimizi ve inançlarımızı kim karşı karşı getirmeye kalkıyorsa, hepsine karşı ortak duruş sergilemeliyiz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine de değinen Destici, "Tarihi, zamanlaması, resmi kisveyle yapılmış olması gerçekten yanlış. Kim bu ziyareti planlamışsa, Diyanet İşleri Başkanı'nı kim götürmüşse, kendisini böyle bir yanlışa sürükleyen birileri varsa, bunlar hakkında da gerekli işlemler yapılmalı." dedi.

Öğrenci Andı tartışmalarını da doğru bulmadığını belirten Destici, bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının Danıştaya itirazında kullanılan ifadelerin kabul edilemeyeceğini, bunların "cehaletin ötesinde" olduğunu dile getirdi.

Öğrenci Andını okuyan Mustafa Destici, bundan kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini kaydetti.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Atatürk Gazze israil Kadir Mısıroğlu Mustafa Destici TBMM ziyaret

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