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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

"Siyasi bölücüler dışında, al yıldızlı bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle her siyasi görüşe sahip insanla büyük, güçlü Türkiye idealinde Türkiye ittifakı çerçevesinde buluşabiliriz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siyasi bölücüler dışında, al yıldızlı bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle her siyasi görüşe sahip insanla büyük, güçlü Türkiye idealinde Türkiye ittifakı çerçevesinde buluşabiliriz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Sözde Ermeni Soykırımı" ile sözlerine başlayan Destici, birçok Avrupa ülkesinin bu konuda Türkiye'ye haksızlık yaptığını belirtti.

Destici, "Türkiye'ye çamur atmaya devam ediyorlar. Hem de bunu kendi tarihleri katliamlarla dolu olmasına rağmen yapıyorlar. Fransa ve İtalya’nın Kuzey Afrika ülkelerinde bundan 60-70 sene önce yaptığı katliamları bütün dünya biliyor. Elleri değil, vücutlarının tamamı kan içinde. Mazlumların kanı boyunlarını aşmış durumda. Buna rağmen Türkiye'ye yönelik bu karalama kampanyalarını devam ettiriyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin de Destici, "Şehit cenazesine birisi geliyorsa ona saldırmak, fiili müdahalede bulunmak için harekete geçmek yanlış. Doğruyu da hep birlikte söyleyeceğiz. Doğru ne? Siyasi bölücülerle, PKK’nın siyasi uzantılarıyla kim açık ya da örtülü iş birliği yapıyorsa onu da söyleyeceğiz. Onu da ifade edeceğiz. Ama bu yanlışlığı ifade etmenin yeri şehit cenazesi değil." değerlendirmesini yaptı.

- "Türk demokrasisi dimdik ayakta"

Destici, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kızgın demiri soğutmak" sözleriyle ortaya koyduğu kucaklaşma mesajını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

"Türkiye İttifakı" açıklamalarını da değerli bulduklarını vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi bölücüler dışında, al yıldızlı bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle her siyasi görüşe sahip insanla büyük, güçlü Türkiye idealinde Türkiye ittifakı çerçevesinde buluşabiliriz. Türkiye üzerinde oynanan çok büyük oyunlar var. Bizim bu oyunların üstesinden gelebilmemiz adına, Türkiye'de bölücülüğü yenebilmemiz adına, terörü yenebilmemiz ve kökünü kazımamız adına, Türkiye'nin her coğrafyasında güvenliği sağlama adına bizim birlikten başka çıkar yolumuz yok. Onun için bir olacağız. Bütün meseleleri birlikte aşacağız."

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Büyük Birlik Partisi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sözde Ermeni soykırımı

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