Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün HDP adı altında PKK'ya hizmet eden bu partinin aslında kapatılması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde terörle iltisakı olan, terörü öven, terörist cenazesine giden, teröristi şehit olarak, kendi adamı olarak gören hiçbir parti, hiçbir siyasetçiye müsamaha edilmez." dedi. İznik ilçesinde Nilüfer Hatun İmarethanesi ziyaretinin ardından gazetecileri açıklamalarda bulunan Destici, çözüm sürecinin hatalı bir karar olduğunu, bunun yanlışlığını geçmişte de ifade ettiklerini söyledi. Fark edilir edilmez bu yanlıştan süratle dönüldüğünü belirten Destici, şöyle konuştu: "Şu anda terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele var. Başarılı da gidiyor. İnşallah geçmişte yapılan hatalardan ders alacağız ama geçmişe de takılıp kalmayacağız. Geçmişin bedellerini bu millet ağır ödedi. Elbetteki oradaki yanışların, hataların suçu kimdeyse bunlar da topluma hem siyaseten hem hukuken hesabını verirler." Destici, 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanmasının yüzde 100 doğru olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Peşinin de gelmesi lazım. Çünkü sadece bu üç belediye değil onlarca, belki yüzlerce belediye var. Bugün HDP adı altında PKK'ya hizmet eden bu partinin aslında kapatılması lazım. Dünyanın hiçbir yerinde terörle iltisakı olan, terörü öven, terörist cenazesine giden, teröristi şehit olarak, kendi adamı olarak gören hiçbir parti, hiçbir siyasetçiye müsamaha edilmez. Bakın 3 belediye başkanı alındı. Üçünün de ağzından 'Bize neden haksızlık yapılıyor, bizim terörle, PKK ile ne alakamız var, biz asla onlara destek vermiyorduk' gibi sözler, itirazlar duyuyor musunuz? Ana muhalefet partisinin yaptığı kadar bile itirazda bulunmuyorlar yani. Bazıları da sebep arıyor. İçişleri Bakanına ya da iktidara 'Bize makul sebepler gösterin, izah edin' diyor. Neyi izah edeceksin? Adam gelmiş, oradaki türk bayrağını indirmiş daha belediyeye gelir gelmez. Bundan daha başka ne izahı istiyorsun?" Terörle hem içeride hem dışarıda topyekün mücadele edildiğini aktaran Destici, "Bu mücadeleyi destekliyoruz. Bundan asla vazgeçilmemesi lazım. Sonuna kadar gidilmesi lazım. Artık Türkiye'nin bundan kurtulması lazım." dedi.