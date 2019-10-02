BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 artı 1 zorunluluğunun kaldırılması tartışılmasını gayriciddi bulduğunu belirterek, "O zaman bu sistem özelliğini, ciddiyetini kaybetmiş, sulandırılmış olur. Yüzde 50 üzeri oy bu sistemin ruhunu ifade ediyor." dedi. Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclisin 3. Yasama Yılı'nın hayırlı olmasını temenni eden Destici, ülkenin temel meselelerini, milletin beklentilerini Mecliste el birliğiyle çözmeye çalışacaklarını söyledi. Destici, BBP olarak milletin taleplerinin çözülmesi noktasında bugüne kadar olumlu katkı sağladıklarını, doğru teklifler kimden gelirse onun yanında durduklarını; yapıcı, yol gösterici, sorumlu siyaset izlediklerini anlattı. Destici, ülkenin birinci gündem maddesini ekonomik beklentilerin oluşturduğunu kaydetti. Esnaf, tüccar, sanayicinin büyük sıkıntı içinde olduğunu, kredi bulamadıklarını savunan Destici, 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli, çok düşük faizli ya da sıfır faizli gibi kredilerle üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Destici, bu kesimlere zamanında destek verilmezse yaşanan sıkıntıların toplum geneline yayılacağını öne sürdü.

-"Allah'ın uyarısı" İstanbul'da meydana gelen depreme işaret eden Destici, "Deprem belki de Allah'ın bize bir lütfu, uyarısı. Bu uyarıyı bizim dikkate almamız gerekiyor. Hiç zaman kaybetmeden, ister yerel, ister merkezi hükümet yetkileri; bu konudaki tüm kesimler, mühendisler odası, sivil toplum örgütleri bir araya gelmeli, eksikler ortaya konulmalı, süratle bu eksikler giderilmelidir." diye konuştu. Destici, uzmanların İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin meydana geleceği noktasında hemfikir olduğunu, bu nedenle kavgayı, çatışmayı, siyasi rant devşirme hesaplarını bir kenara bırakıp, herkesin elini taşın altına koyup aksaklıkları gidermesi gerektiğini kaydetti. Destici, bunun siyaset üstü bir konu olduğunu, iç siyaset malzemesi yapılamayacağını ifade etti. -"Yargı paketini genel olarak olumlu buluyoruz" Yeni sistemin noksansız işlemesi konusunda uyum yasalarına işaret eden Destici, "Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir süre görünüyor, bu sürede bu eksikliklerin giderilmesi gerekir. Bunlardan biri de kuvvetler ayrılığının üç ayağından biri olan yargı. Yargı paketinin ilki Meclise sunuldu. Paketi genel itibariyle olumlu buluyoruz, destekliyoruz." dedi.

Destici, yargı paketine ilişkin önerilerini AK Parti'ye ileteceklerini belirtti. Teklifte 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilmesinin öngörüldüğünü anımsatan Destici, avukatların bu sürenin 13 yıla düşürülmesini istediğini söyledi. Mustafa Destici, ayrıca hukuk mesleklerine giriş sınavına ilişkin düzenlemeyi de doğru bulduklarını ancak hukuk çevrelerinin, bu uygulamanın, eğitimi devam edenleri de kapsamasını talep ettiklerini söyledi. Destici, ikinci pakette yer almasını istedikleri bazı düzenlemelerin bulunduğunu dile getirerek, "İki kesim için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz; küçük yaşta çocuklarımızı, genç kızlarımızı kaçırıp, tecavüz edip öldüren sapık caniler ile kurşun sıkarak, bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, korucularımızı, kundaktaki bebeğimizi, öğretmenimizi, annemizi şehit eden teröristler için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bunu tüm kesimin arzu ettiğini biliyoruz. Meclis çıkarsın da istemiyoruz, halka götürülsün, halk kararını versin." dedi.