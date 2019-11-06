Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye halkının hakkı olan petrol kuyularından ya da doğal gaz kaynaklarından herkesin uzak durması lazım." dedi. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında şehitleri minnet ve şükranla andığını ifade eden Destici, uluslararası müsabakalarda madalya kazanan milli sporcuları da tebrik etti. Alanya'da, 8-9-10 Kasım'da parti içi eğitim ve genel istişare toplantısı yapacaklarını belirten Destici, Barış Pınarı Harekatı'nın da amacına uygun olarak devam ettiğini söyledi. Destici, ABD ile varılan mutabakat gereği Türkiye'nin sahada üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini, Amerika'nın ise yüzde 100 buna uyduğunun görülmediğini, büyük bölümü temizlenmiş olsa da bölgede hala teröristlerin bulunduğunu belirtti. ABD'nin petrol yataklarının fazla olduğu Deyrizor bölgesine yerleşmeye başladığını gördüklerini kaydeden Destici, buralarda ABD'nin YPG ile açıktan iş birliği yaptığını ifade etti.

Destici, şöyle konuştu: "Suriye halkının hakkı olan petrol kuyularından herkesin uzak durması lazım. Ya da doğal gaz kaynaklarından uzak durması lazım. Zaten bölgedeki terör örgütlerinin varlığı da tamamen bunların altyapı hazırlığı. Hem DEAŞ olsun hem PYD/YPG olsun. Yoksa Kürtlerin ne olduğu Arapların ne olduğu ABD'nin ya da batılı emperyalist veya siyonist devletlerin umurunda değil, isterse hepsi ölsün. Yeter ki onlar kendi emelleri olan petrole ve gaza ulaşsınlar. Bütün amaçları ve gayeleri bu." Destici, Rusya ile ortak devriye konusunda da Türkiye'ye verilen sözlerin yerine getirilip, bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "DEAŞ'a karşı verilen mücadele, PYD/YPG'ye karşı da verilmelidir." dedi. Açıklanan enflasyon rakamlarını da değerlendiren Destici, "Enflasyon 8,55 ise biz bunu pazarda çarşıda niye göremiyoruz? Elektriğe, doğal gaza, vergilere, harçlara, cezalara gelen zam niye bunların kat be kat üstünde?" diye konuştu. Destici, kayyum atanan belediyelere ilişkin de şunları kaydetti: