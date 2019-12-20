BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Bizim askerimiz gerekirse Libya'ya gidecek"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk askerinin gerekirse Libya'ya gideceğini söyledi.

Destici, partisinin genel merkezinde Alperen Ocakları Vakfının eski ve yeni genel başkanlarıyla bir araya geldi.

Konuşmasına İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü olduğunu anımsatarak başlayan Destici, Ersoy'un emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Kanal İstanbul projesinin ve bütçesinin kamuoyuna detaylı şekilde anlatılmasını isteyen Destici, şöyle konuştu:

"Muhalefet, Kanal İstanbul projesinin İstanbul'a zarar vereceği, deprem riskini artıracağı, su kaynaklarını kurutacağı ve en önemlisi de aslında bir rant aracı olarak yapıldığını iddia ediyor. Ben bunu şahsen şık bulmuyorum. Kimseye de bunu yakıştıramam."

- "Katar dost bir ülkedir"

Millet İttifakı'nın, Sakarya'daki tank paleti fabrikasıyla Katar'ın iş birliği yapmasına gösterdiği tepkiyi anlamsız bulduğunu ifade eden Destici, Türkiye'nin bölgede dostlara ihtiyacı bulunduğunu, Katar'ın da dost bir ülke olduğunu kaydetti.