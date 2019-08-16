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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

Destici, Günyüzü ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik ve Belediye Başkanı Menderes Durgut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çelik ve Durgut ile makamlarında görüşen Destici, daha sonra Gecek Mahallesi'ne geçerek 4 yıl önce vefat eden ablası Mükerreme Destici için mevlit okuttu.

Destici de mevlit sırasında Kuran'ı Kerim okudu.

Gecek Mahallesi Camisi'nde cuma namazı öncesindeki mevlite Kaymakam Çelik, Belediye Başkanı Durgut, MKYK üyeleri, Alperen Ocakları yöneticileri, partililer ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

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BBP Genel Başkanı Destici

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