BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Gümüşhane'de:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Erbil'deki kanlı infazı gerçekleştiren bu katilin kardeşi başta olmak üzere HDP'li vekillerle ilgili, bu tür teröre bulaşmış ki çoğu böyledir, mutlaka soruşturmaların açılması lazım. Dokunulmazlıkları da kaldırılarak bunlarla ilgili yasal süreçlerin başlatılması lazım." dedi.

Destici, bir dizi ziyaret için geldiği Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından valilik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini ve Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Kıbrıs adasının 2 toplumlu ve 2 devletli bir ada olmasına rağmen Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın kışkırtmasıyla Avrupa Birliği ülkeleri, Akdeniz'e kıyısı olan diğer Avrupa devletleri ve Mısır'ın Türkiye'yi dışlayarak Doğu Akdeniz'de birtakım girişimler içerisinde olduğuna dikkati çeken Destici, "Elbetteki Türkiye buna seyirci kalamazdı. Türkiye'de hem Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumak adına hem de kendi haklarını koruma adına garantörlük hakkını da kullanarak birtakım girişimlerde bulundu. Şu anda 4'üncü gemimiz de bölgede. Gerekirse 5, 6, 7'inci gemiler de gider." diye konuştu.