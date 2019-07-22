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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Gümüşhane'de:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

"Erbil'deki kanlı infazı gerçekleştiren bu katilin kardeşi başta olmak üzere HDP'li vekillerle ilgili, bu tür teröre bulaşmış ki çoğu böyledir, mutlaka soruşturmaların açılması lazım. Dokunulmazlıkları da kaldırılarak bunlarla ilgili yasal süreçlerin başlatılması lazım"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Erbil'deki kanlı infazı gerçekleştiren bu katilin kardeşi başta olmak üzere HDP'li vekillerle ilgili, bu tür teröre bulaşmış ki çoğu böyledir, mutlaka soruşturmaların açılması lazım. Dokunulmazlıkları da kaldırılarak bunlarla ilgili yasal süreçlerin başlatılması lazım." dedi.

Destici, bir dizi ziyaret için geldiği Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından valilik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini ve Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Kıbrıs adasının 2 toplumlu ve 2 devletli bir ada olmasına rağmen Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın kışkırtmasıyla Avrupa Birliği ülkeleri, Akdeniz'e kıyısı olan diğer Avrupa devletleri ve Mısır'ın Türkiye'yi dışlayarak Doğu Akdeniz'de birtakım girişimler içerisinde olduğuna dikkati çeken Destici, "Elbetteki Türkiye buna seyirci kalamazdı. Türkiye'de hem Kıbrıs Türkü'nün haklarını korumak adına hem de kendi haklarını koruma adına garantörlük hakkını da kullanarak birtakım girişimlerde bulundu. Şu anda 4'üncü gemimiz de bölgede. Gerekirse 5, 6, 7'inci gemiler de gider." diye konuştu.

HDP'nin TBMM'nin "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol, doğal gaz aramasını durdurmaya yönelik yaptırım kararını telin ettiği" bildirisine imza atmamasına da tepki gösteren Destici, HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu söyledi.

-"HDP eşittir PKK. PKK'nın ta kendisi"

Erbil'de şehit edilen konsolosluk görevlisinin katillerinden birisinin HDP milletvekilinin ağabeyi olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Ben onun da abisinden farklı bir düşünceye sahip olduğuna inanmıyorum. İşte birisi dağda görevli, birisi terör örgütünde görevli, birisi de partide görevli. Bunların hepsi aynı. Bakın HDP sıralarına, yarıdan çoğu dağdan gelme zaten. Kandil'den PKK'dan gelme. HDP eşittir PKK. PKK'nın ta kendisi. Dolayısı ile devletin buna da böyle yaklaşması lazım. Erbil'deki kanlı infazı gerçekleştiren bu katilin kardeşi başta olmak üzere HDP'li vekillerle ilgili, bu tür teröre bulaşmış ki çoğu böyledir, mutlaka soruşturmaların açılması lazım. Dokunulmazlıkları da kaldırılarak bunlarla ilgili yasal süreçlerin başlatılması lazım."

Destici, açıklamalarının ardından Gümüşhane Belediyesi'ne gelerek Belediye Başkanı Ercan Çimen ile bir süre görüştü.

Bu temasın ardından Destici, kentte partisinin tek belediyesi olan Kelkit ilçesinin Ünlüpınar Belde Belediyesi'ne gitti.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gümüşhane

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