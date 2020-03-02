BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan saldırıda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz’i ziyaret etti.

Destici ziyarette yaptığı açıklamada “Şu anda içinde bulunduğumuz günlerde tüm siyasi çekişmeleri bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Biz her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Bu hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize bir kez daha Allah’tan rahmet Ayhan kardeşimiz ile birlikte tüm gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

Ziyarette Genel Başkan Destici’ye Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, BBP Bozüyük İlçe Başkanı Fatih Değirmencioğlu ve Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mustafa İbiş eşlik etti. (İHA)

