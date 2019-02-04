BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Manisa'da

MANİSA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı adaylığına ilişkin, "Bu millet ona da onu aday yapana da sorar. Ben inanıyorum ki hiçbir ülküdaşımız ve Türk milliyetçisi ile o darbenin ağır şartlarını yaşayan hiç kimse elini götürüp sandıkta oraya oy veremez." dedi.

Seçim çalışmaları için Turgutlu ilçesine gelen Destici'yi, BBP Manisa İl Başkanı Ahmet Ay, Turgutlu Belediye Başkan Adayı Mustafa Serhat Orhan ve partililer karşıladı.

Atatürk Bulvarı'nda aracından inerek esnafı ziyaret eden Destici, vatandaşlardan 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için destek istedi. Partisinin, Turgutlu adayı Mustafa Serhat Orhan'ın ilçede sevilen ve destek bulan bir isim olduğunu ifade eden Destici, Türkiye'de ve Turgutlu'da partisinin iddialı olduğunu söyledi.

Destici, ziyareti sırasında CHP'nin seçim lokaline uğradı. Burada CHP'nin Turgutlu adayı Çetin Akın ve partililerle bir süre sohbet eden Destici, lokaldekilere gül vererek yerel seçimlerin Türkiye için hayırlı bir şekilde geçmesini diledi.