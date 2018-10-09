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BBP Genel İstişare Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 02:07 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Genel seçimlerde yaptığımız Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız, bağlıyız. Devletin bekasını, milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek yaptığımız bu ittifakın sürmesinden de yanayız" - "Biz şu anda da 'Cumhur İttifakı elbette sürmeli ve yaşatılmalıdır' diyoruz. Elbette ki şu anda bunun yerel seçimlerle ilgili yasal bir zemini yoktur, nasıl yapılacağı hususu henüz netleşmiş değildir. Ama ister gönül ittifakı şeklinde olsun, ister başka bir şekilde olsun, yapılmasının doğru olduğunu dile getiriyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Genel seçimlerde yaptığımız Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız, bağlıyız. Devletin bekasını, milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek yaptığımız bu ittifakın sürmesinden de yanayız." dedi.

BP Genel İstişare Toplantısı, "Hedef 2019 Yerel Seçimler" başlığında yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Destici, BBP'nin 9 yıl aradan sonra TBMM'de temsil edilmeye başladığını söyledi.

Meclis dışındayken hangi iddiaları dile getirdilerse onları Meclise taşıyacaklarını belirten Destici, bunların başında belli suçlarla ilgili idam cezasının geri getirilmesi konusunun geldiğini ifade etti.

Parti olarak siyasi suçlar için idam cezasının asla geri getirilmesini savunmadıklarına işaret eden Destici, bunun bedelini en ağır şekilde ödemiş bir siyasi hareketin temsilcileri olduklarını dile getirdi.

İdam cezasının geri getirilmesini istemelerinin iki hususu olduğunu aktaran Destici, "Birincisi çocuklarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı kaçırıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldüren sapık, caniler içindir. Milletimiz de bunu istemektedir. İkincisi de en son Batman'da olduğu gibi Mehmetçikğimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, imamımızı, kundaktaki bebeğimizi, öğretmenimizi katleden, fiili terör suçunu işleyen hain ve kahpe teröristler ve bunu azmettirenlerdir. Buna itirazı olan varsa, açıkça yüreği yetiyorsa çıksın milletin huzurunda 'Ben buna hayır diyorum' desin. Kimse arkadan dolanmasın, herkes net olsun." diye konuştu.

- "Af taslağına tereddütlü yaklaşıyoruz"

Af teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, meşruluğu konusunda uzun münakaşalara yer vermiş bulunan af uygulamalarının genellikle siyasi mülahazaların hakim bulunduğu bir tasarruf olduğunu, hem bu nedenle hem de kapsamı itibarıyla bu taslağa tereddütlü yaklaştıklarını söyledi.

Devletin af yetkisini kullanmasının ancak çok zaruri hallerde meşru görülebileceğini aktaran Destici, ileri sürülen gerekçelerin tıpkı kamuoyu vicdanı gibi kendilerinin de vicdanını ve aklını tatmin etmediğini dile getirdi.

- "Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız, bağlıyız"

Yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Destici, şöyle konuştu:

"81 il belediyesi başta olmak üzere 900'ün üzerindeki ilçe belediyelerinde, 400'e yakın belde belediye başkanlıklarında belediye seçimleri yapılacak. Arzumuz ve düşüncemiz elbette ki partimizin tüm belediye başkanlıklarında kendi adı ve amblemiyle seçimlere katılması ve hak ettiği başarılı sonucu alması için çalışmak olacak. Elbette ki genel seçimlerde yaptığımız Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız, bağlıyız. Devletin bekasını, milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek yaptığımız bu ittifakın sürmesinden de yanayız. Çünkü devletimizin varlığına, milletimiz ve ülkemizin bütünlüğüne yönelik tehditler hala tüm hızıyla ortadadır. Elbette ki bu tehlikeleri ortadan kaldırana kadar bütün milli ve yerli olan unsurların belli noktalarda uzlaşmaları, bir araya gelmeleri, fikir birlikteliği içinde olmaları ve ortak adım atmaları en doğal ve doğru olanıdır."

Destici, BBP'nin gönül ittifaklarını henüz hiç kimse yapmamışken geçen dönem gerçekleştirilen seçimlerde yaptığını söyledi.

Samimiyet gördüklerinde bundan uzak durmayacaklarını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Biz şu anda da 'Cumhur İttifakı elbette sürmeli ve yaşatılmalıdır' diyoruz. Elbette ki şu anda bunun yerel seçimlerle ilgili yasal bir zemini yoktur, nasıl yapılacağı hususu henüz netleşmiş değildir. Ama ister gönül ittifakı şeklinde olsun, ister başka bir şekilde olsun yapılmasının doğru olduğunu dile getiriyoruz. Türkiye'yi istikrarsızlığa, kaosa, krize çevirecek ve bunun isteklisi olan fırsatçılara da asla meydanı boş bırakmamamız gerektiğinin altını kalın harflerle çiziyorum. Çünkü hala krizden medet umanlar, Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenler Türkiye'nin istikrarsızlaşması için el ovuşturanlar olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Zor günlerden geçiyoruz. Her zor dönemde Büyük Birlik Partisi misyonunun, fikrinin, davasının gereğini yapmıştır, bundan sonra devletinin bekası, ülkesinin bütünlüğü, insanının refahı huzuru ve güvenliği, Türk ve İslam coğrafyasının mutluluğu için atması gereken hangi adım varsa atar."

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BBP Genel İstişare Toplantısı Mustafa Destici

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