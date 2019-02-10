BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç:

Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "HDP'nin kazanma şansı olan her yerde -ki bu da kuvvetle ağırlıklı olarak Güneydoğu Bölgesi'dir, biz orada Cumhur İttifakı'nın adayı kimse onu destekleyeceğiz." dedi.

Tunç, partisinin Amasya'da bir restoranda düzenlediği Karadeniz Bölge Toplantısı'nda partililerle ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında yaklaşan yerel seçimlere işaret eden Tunç, yerel seçimlerde partisinin, alacağı oyu değil milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek siyaset yaptığını vurguladı.

BBP'nin Cumhur İttifakı'nı desteklediğine dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:

"Sadece bugün değil Güneydoğu ile ilgili hassasiyetimiz. Cumhur İttifakı kurulmadan önce olan seçimlerde de biz bu hassasiyetimizi devam ettirmiştik. Aylardır da bunu açıklıyoruz. HDP'nin kazanma şansı olan her yerde -ki bu da kuvvetle ağırlıklı olarak Güneydoğu Bölgesi'dir, biz orada Cumhur İttifakı'nın adayı kimse onu destekleyeceğiz. Bu fikrimizi de kimse değiştiremez. Hatta çok güçlü adaylar çıktı orada, bir tane örnek de size vereyim. Bitlis Ahlat'ta seçimi alma ihtimali dahi olan bir hanımefendi bize müracaat etti. Çok güçlü bir aday, orada biliyorsunuz hem Türkmen boyu var hem de Kürt kökenli vatandaşlarımız var. Yaptığımız araştırmalar dahilinde orada bizim aday çıkartmamız halinde yarı yarıya HDP'nin kazanma şansı var. Hanımefendiyi aday göstermedik. Biz bu kadar hassasız."