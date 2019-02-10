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BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

"HDP'nin kazanma şansı olan her yerde -ki bu da kuvvetle ağırlıklı olarak Güneydoğu Bölgesi'dir, biz orada Cumhur İttifakı'nın adayı kimse onu destekleyeceğiz"

Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "HDP'nin kazanma şansı olan her yerde -ki bu da kuvvetle ağırlıklı olarak Güneydoğu Bölgesi'dir, biz orada Cumhur İttifakı'nın adayı kimse onu destekleyeceğiz." dedi.

Tunç, partisinin Amasya'da bir restoranda düzenlediği Karadeniz Bölge Toplantısı'nda partililerle ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında yaklaşan yerel seçimlere işaret eden Tunç, yerel seçimlerde partisinin, alacağı oyu değil milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek siyaset yaptığını vurguladı.

BBP'nin Cumhur İttifakı'nı desteklediğine dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:

"Sadece bugün değil Güneydoğu ile ilgili hassasiyetimiz. Cumhur İttifakı kurulmadan önce olan seçimlerde de biz bu hassasiyetimizi devam ettirmiştik. Aylardır da bunu açıklıyoruz. HDP'nin kazanma şansı olan her yerde -ki bu da kuvvetle ağırlıklı olarak Güneydoğu Bölgesi'dir, biz orada Cumhur İttifakı'nın adayı kimse onu destekleyeceğiz. Bu fikrimizi de kimse değiştiremez. Hatta çok güçlü adaylar çıktı orada, bir tane örnek de size vereyim. Bitlis Ahlat'ta seçimi alma ihtimali dahi olan bir hanımefendi bize müracaat etti. Çok güçlü bir aday, orada biliyorsunuz hem Türkmen boyu var hem de Kürt kökenli vatandaşlarımız var. Yaptığımız araştırmalar dahilinde orada bizim aday çıkartmamız halinde yarı yarıya HDP'nin kazanma şansı var. Hanımefendiyi aday göstermedik. Biz bu kadar hassasız."

- "Milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir siyaset güdüyoruz"

HDP'nin çoğu büyük şehirde aday göstermeme sebebinin iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizen Tunç, Büyük Birlik Partisi'nin Muhsin Yazıcıoğlu ile başlayan çizgisinden ayrılmadığını, milletin bekası yönünde siyaset izlediğini ifade etti.

HDP'yi bir siyasi parti olarak değil terör örgütünün Meclise uzanmış eli olarak gördüklerini belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Bugün Adana gibi Mersin gibi Şanlıurfa gibi Gaziantep gibi İzmir gibi İstanbul gibi Ankara gibi yerlerde aday göstermeyeceğini açıklayan HDP, niçin bu kararı alıyor? Niçin açıklıyor? Bunun karşılığına bakmak lazım. Güneydoğu'daki büyük şehirlerde de hangi partiler aday çıkartmıyorsa onun da neticesine bakmak lazım. Biz zaten HDP'yi bir siyasi parti olarak görmediğimizi her an söylüyoruz. Onları biz terör örgütünün Meclis'e uzanmış siyasi eli olarak görüyoruz. Biz, daha önce de söylediğim gibi milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir siyaset güdüyoruz. Bunu yaparken de partimizin ve alacağımız oyun hiç bir şeyini hesap etmiyoruz. Önce millet, önce vatan, önce bayrak, önce inanç değerlerimiz, şerefimiz, namusumuz, haysiyetimiz milletimizin istiklali ve istikbali, ne pahasına olursa olsun."

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Amasya Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç cumhur ittifakı HDP

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