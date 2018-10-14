İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemi için doğru bildiklerimizden şaşmayacak, mazlumun, mağdurun yanında olmaya devam edecek ve bize gönül veren, inan vatandaşlarımızın bize ve davamıza olan inancını, güvenini asla sarsmayacağız." dedi.

BBP İstanbul 12. Olağan İl Kongresi, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Destici, parti olarak ilkelerinin "Dik duracağız, düz yürüyeceğiz ve doğru söyleyeceğiz." olduğunu söyledi.

Destici, bu ilkeler doğrultusunda 2019 yerel seçimleri için hazırlıklarını başlattıklarını ve büyükşehirlerden beldelere kadar her yerde aday göstereceklerini ifade etti.

Partinin yerel seçimlerde gücünü göstereceğini ve yeniden yükselişe geçeceğini vurgulayan Destici, halka hizmete talip olduklarını göstermek için var güçle çalışacaklarının altını çizdi.

Destici, idam cezasının getirilmesiyle ilgili tekliflerini TBMM'ye sunduklarını belirterek, yasalaşması için teklifin takipçisi olmayı da bırakmayacaklarını ifade etti.