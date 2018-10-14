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BBP İstanbul 12. Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 16:00 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemi için doğru bildiklerimizden şaşmayacak, mazlumun, mağdurun yanında olmaya devam edecek ve bize gönül veren, inan vatandaşlarımızın bize ve davamıza olan inancını, güvenini asla sarsmayacağız"

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemi için doğru bildiklerimizden şaşmayacak, mazlumun, mağdurun yanında olmaya devam edecek ve bize gönül veren, inan vatandaşlarımızın bize ve davamıza olan inancını, güvenini asla sarsmayacağız." dedi.

BBP İstanbul 12. Olağan İl Kongresi, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Destici, parti olarak ilkelerinin "Dik duracağız, düz yürüyeceğiz ve doğru söyleyeceğiz." olduğunu söyledi.

Destici, bu ilkeler doğrultusunda 2019 yerel seçimleri için hazırlıklarını başlattıklarını ve büyükşehirlerden beldelere kadar her yerde aday göstereceklerini ifade etti.

Partinin yerel seçimlerde gücünü göstereceğini ve yeniden yükselişe geçeceğini vurgulayan Destici, halka hizmete talip olduklarını göstermek için var güçle çalışacaklarının altını çizdi.

Destici, idam cezasının getirilmesiyle ilgili tekliflerini TBMM'ye sunduklarını belirterek, yasalaşması için teklifin takipçisi olmayı da bırakmayacaklarını ifade etti.

Son yıllarda Türkiye üzerinde artarak devam eden baskılara hep birlikte şahit olduklarına işaret eden Destici, şöyle konuştu:

"Güneydoğu'da hendekler, Suriye'deki terörist IŞİD, PKK/PYD ve türevlerinin saldırıları, darbe girişimi ve ekonomik saldırılar... Bunlar olmaya devam da edecektir. Terör örgütlerine karşı yurt içinde başarıyla yürütülen operasyonları devam ettirmemiz için Ermenistan üzerinden ülkemize Doğu Karadeniz'den PKK sızmalarını, gerekirse Ermenistan içlerine operasyon yaparak müsaade etmemeliyiz. Ayrıca Fırat'ın doğusuna operasyon yapmamız zorunlu hale gelmiştir. Bugün bu konuda gerekli adımların atılmaması, ileride daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır."

Destici, parti olarak siyaset anlayışının öncelikli olarak devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali, Türk ve İslam coğrafyasının huzur ve güvenliğini içerdiğini vurgulayarak, "Büyük Birlik Partisi'ne gönül verenlerle birlikte bizler 26 yıldır davamız için, vatan için, millet için mücadele etmekteyiz. Ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemi için doğru bildiklerimizden şaşmayacak, mazlumun, mağdurun yanında olmaya devam edecek ve bize gönül veren, inan vatandaşlarımızın bize ve davamıza olan inancını, güvenini asla sarsmayacağız." diye konuştu.

Son dönemde Türkiye gündemini meşgul eden konulardan birinin de ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson olduğunu söyleyen Destici, mahkeme kararını, hukuki bir karar olduğu inancıyla saygıyla karşıladıklarını belirtti.

Destici, şunları kaydetti:

"Lakin, rahip Brunson'un tutuklanmasından bugüne kadar yaşanan siyasi gelişmeler, söylenen sözler, dile getirilen ifadeler maalesef ki bu kararın toplum nezdinde büyük yaralar açmıştır. Şayet, bu karara siyasiler hiçbir şekilde müdahil olmamış olsalardı bugün verilen karar tamamen hukuki bir karar olarak toplum tarafından da algılanacak ve dolayısıyla da toplumda birtakım rahatsızlıklara, adalete olan güvensizliklere yer açmasına vesile olmayacaktı. Onun için bu sürecin bize, devletimizi yönetenlere herkese büyük bir örnek olması lazım."

BBP'nin kurulduğu günden bu yana İstanbul'da güçlü bir şekilde var olduğunu ve bundan sonra da var olmaya devam edeceğini aktaran Destici, görev yapan tüm partililere şükranlarını sunduğunu, hayatını kaybedenlere de rahmet dilediğini belirtti.

Konuşmanın ardından tek adayın olduğu kongrede, oylama işlemine geçildi.

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BBP İstanbul 12. Olağan İl Kongresi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

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