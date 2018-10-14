İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanlığı'na Yaşar Sayan seçildi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen BBP İstanbul 12. Olağan İl Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, parti genel başkan yardımcıları ile çevre il ve ilçe başkanları katıldı.

235 delegenin oy kullandığı kongrede tek aday olan Yaşar Sayan, oyların tümünü alarak BBP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi.

Sayan, seçimin ardından yaptığı açıklamada, Destici'ye ve tüm partililere teşekkür ederek, BBP'yi daha da yükseltmek için çalışmaları hızlandıracağını belirtti.

