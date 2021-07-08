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  4. BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili Valilikten açıklama

BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili Valilikten açıklama

08.07.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da iş yerindeki personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri tarafından izole altına alınmak istenmesine, temaslı olmadığı gerekçesiyle direnen BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Olay, geçen Cuma saat 14.00 sıralarında Altınordu ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'ye ait modaevinde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. İddiaya göre çalışanı, temaslı olarak Yümlü’nün adını verdi. Bunun üzerine öğle saatlerinde modaevine filyasyon ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yümlü’nün temaslı olduğunu belirtip izole olması gerektiğini iletti. Ancak Yümlü, kendisinin iki iş yeri olduğunu, çalışanıyla iki haftadır bir araya gelmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri iş yerine polis çağırdı. Yümlü, durumu anlattığı polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı. Ordu Valiliği, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ters kelepçe olayına karışan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Altınordu ilçesinde bir esnafla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir” denildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ordu
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ters düz yan ön arka nedir bu ifadeler o an durum neyi gerektirdiyse polis onu yapmış ne farkeder nerden kelepçelediği bir kelepçeden polis açığa alınıyorsa kimse polis neden olaya müdale etmiyor uzaktan izliyor olay bitince geliyor demesin ozaman adamlar ne yapacak kardeşim suç bu polise direnmek suçtur neolmuş da açığa alınmış bu insanlar bırakından emliyet personelide aldığı eğitimi icra etsin kardeşim
acaba bu hareketi akp kadın kolları başkanı olsaydi yapabilirmiydiler
bunun için görevden uzaklaştırılırmı bu kadar yalakalik fazla bence abd de olsa kadını öldürmuşlerdi

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