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BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

BBP lideri Mustafa Destici, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini eleştirerek, bunun İstanbul seçimleri için Cumhur İttifakı'na kurulmuş bir 'tuzak' olduğunu iddia etti.

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini eleştiren Destici, bunun İstanbul seçimleri özelinde Cumhur İttifakı'na kurulmuş bir tuzak olduğunu ve buradan bir oy beklentisi olamayacağını iddia etti.

BBP lideri Destici'nin açıklamaları şöyle;

Apo'nun avukatlarıyla yaptığı görüşmeyi doğru bulmadığımızı ve kaygılarımızı sayın Cumhurbaşkanı'na ifade ettik. Bunun ötesinde de bir takım çevreler yapılan görüşmenin İstanbul seçimleri ile ilgili olduğunu dile getiriyor. HDP ya da Kürt kardeşlerimizin oyları için yapıldığını iddia ediyor. Bunu ben daha çok tehlikeli buluyorum. Kürt kardeşlerimizin oylarını alabilmek için teröristbaşı ile görüşülmeye gerek yoktur.

İstanbul seçimleri özelinde bunun ben Cumhur İttifakı'na yapılan bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Buradan bir oy geleceğini düşünmüyorum. Tam tersi bir etki yapabilir.
Görüşmeyi bir tarafa bırakın Apo'nun idam edilmesi gerekiyordu. Bizim, teröristler ve sapıklar için Meclis'e sunduğumuz bir idam teklifimiz var.

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BBP Mustafa Destici Abdullah Öcalan cumhur ittifakı istanbul seçim terör

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