HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BBP lideri Destici 'Çok net ifade etmek istiyorum' diyerek açıkladı: 'Çok saldırgan köpekleri uyutacağız'

BBP lideri Destici 'Çok net ifade etmek istiyorum' diyerek açıkladı: 'Çok saldırgan köpekleri uyutacağız'

20.04.2024 17:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBP lideri Mustafa Destici, sokak köpekleriyle ilgili olarak "Saldırgan olanlarını ve zararlı olanları sokaklardan alacağız. Elbette ki bunların içerisinde çok saldırgan ve hastalığa bulaşmış olanlar varsa elbette ki onları da uyutacağız. Bunu da çok net ve açık bir şekilde buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

BBP lideri Destici 'Çok net ifade etmek istiyorum' diyerek açıkladı: 'Çok saldırgan köpekleri uyutacağız'

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği İl Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Destici, yerel seçimlerde devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü ve milletin istiklalini ve istikbalini gözeterek bu hassasiyetle hareket ettiklerini söyleyerek, “Önce oy, önce belediye demedik, ‘önce devletim, önce ülkem, önce milletim’ dedik ve böyle demeye de devam edeceğiz. Bakın bütün bu hassasiyetlerimizde ne kadar haklı olduğumuz daha seçimlerin hemen üzerinden birkaç gün geçmeden ortaya çıktı. Mardin’de İstiklal Marşımız okutulmuyor. Bir bakıyoruz, Diyarbakır’da Türk bayrağı büyükşehir belediye başkanlığı salonundan çıkartılıyor. Bir bakıyoruz Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi’nde öldürülen teröristlerin heykelleri törenle açılıyor. Yine Diyarbakır’da bir belediyede belediyeyi aldıklarında oraya giden eş başkanlar ve onların yanında bulunanlar Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler ederek onların fotoğraflarını oradan indiriyorlar. Biz işte ‘bunlara demokrasi içerisinde meydan vermeyelim’ diyerek bu hassasiyeti gösterdik. Bizim taşıdığımız bu hassasiyeti eğer diğer siyasi partilerimizde taşımış olsaydı bugün o kadar çok sayıda PKK’nın siyasi uzantısının kazandığı belediye olmayacaktı. Elbette ki, devletimiz, hükümetimiz, ilgili bakanlarımız olan her şeyin farkındadır. Ve bu konularda en az bizim kadar hassastırlar. Dolayısıyla devlet seyretmez, devlet not eder. Ve yeri gelince de gereğini yapar ve yapacaktır inşallah” diye konuştu.

DESTICI-KIM-DEVLETIN-VARLIGINA-KASTEDIY_42753 (1)

"BİR DAKİKA DAHİ O KOLTUKLARDA TUTULMAMALIDIRLAR"

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“PKK’nın siyasi uzantısıyla ortaklık kurup bunun için ‘kayyum uygulamasına son versin’ diyen başta ana muhalefet partisinin genel başkanı ve sözcüleri olmak üzere onlara destek veren bütün siyasi parti genel başkanlarına ve sözcülerine sesleniyorum. Niye sesiniz çıkmıyor. Dut yemiş bülbüle döndünüz. Bu olan hadiseler karşısında niye konuşmuyorsunuz? Türk bayrağını kaldırdılar, İstiklal Marşı’nı okutmadılar niye susuyorsunuz? Teröristlerin heykellerini dikip törenlerle açılışını yapıyorlar. Niye bir tepkiniz yok? Hadi Tayyip Erdoğan’a düşmansınız. Peki bu devletin kurucusunun fotoğrafını Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya ağır hakaretler ederek indiriyorlar. Niye sesiniz çıkmıyor? Bütün bunları görerek hala ‘kayyum uygulamasına karşıyız’ diyor musunuz, demiyor musunuz? Yani bu terör uzantıları bunlara yapmaya devam etsin mi diyorsunuz? Yoksa kanunlar işletilsin ve görevlerinden alınıp kayyumlar işbaşına gelsin mi diyorsunuz? Biz Büyük Birlik Partisi olarak çok netiz. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Elbette ki, milli iradeye saygılıyız. Ama kim devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, kardeşliğimize kastediyorsa; kim terörü ve destekliyorsa kanunlar ve hukuk gereğini yapmalı ve bunlara fırsat vermemelidir. Bir dakika dahi o koltuklarda tutmamalıdır.”

DESTICI-KIM-DEVLETIN-VARLIGINA-KASTEDIY_42753 (3)

"ÇOK SALDIRGAN SALDIRGAN KÖPEKLERİ UYUTACAĞIZ"

Destici, parti olarak temiz bir belediyecilik anlayışı vadettiklerini ifade ederek, “Bütün sokaklarımızı, bütün caddelerimizi pırıl pırıl yapacağız. Ama bizim temizlikten kastımız sadece bu değil. Bizim temizlikten kastımız aynı zamanda dürüst belediyecilik, doğru belediyecilik.Yolsuzluğun olmadığı, hırsızlığın adının dahi geçmediği bir belediyecilik anlayışını bize teslim edilen belediyelerde hAkim kılacağız dedik. Kadınlarımızı önceleyeceğiz. Kadın dostu belediyeler oluşturacağız, yönetimler oluşturacağız dedik. Aynı zamanda gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimini önceleyeceğiz istihdamı önceleyeceğiz. Onların da güvenliğini önceleyeceğiz. Bir de saldırgan sokak köpekleri var. Şimdi bazıları bunu istismar ediyor. Sanki biz bütün sokak hayvanları diye tabir ediyorlar. Sanki bütün sokak hayvanlarını efendim tabiri caizse itlaf edeceğiz gibi bir propaganda geliştirmeye çalışıyorlar. Bizim orada söylediğimiz çok açık ve net. Biz saldırgan sokak köpeklerimizden vatandaşlarımızı koruyacağız. Önceliğimiz elbette ki bu canları da korumaktır, muhafaza etmektir. Elbette ki, biz öncelikle bu hayvanlarımızı sokaklardan alacağız. Saldırgan olanlarını ve zararlı olanları sokaklardan alacağız. Mevcut ilimizde, ilçemizde barınaklar varsa buraya alacağız. Ve buralar da kısırlaştıracağız. Yoksa süratle bunlar için yeni barınak yerleri ya da daha geniş arazilerde yaşayabilecekleri alanlar oluşturacağız. Ama elbette ki bunların içerisinde çok saldırgan ve hastalığa bulaşmış olanlar varsa elbette ki onları da uyutacağız. Bunu da çok net ve açık bir şekilde buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

EMEKLİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Destici, Çalışma Bakanı Işıkhan’ın, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağı açıklamalarına ilişkin, “Bakın yeni bir hak ortaya çıkacak. Şimdi peki bu temmuzda memurlar, memur emeklileri, diğer emeklilerimiz kamu işçileri zam almayacaklar mı? Enflasyon farkı zammı almayacaklar mı, alacaklar. Şimdi sen onlara diyelim ki yıllık enflasyon yüzde 60. Bunun ilk 6 ayda yüzde 30, yüzde 30 sen memura zam yapacaksın. Memur emekçisine zam yapacaksın. Diğer emeklilere zam yapacaksın. Kamu işçisine yapacaksın. Ama asgari ücretliye yapmayacaksın öyle mi? Böyle adaletsizlik olur mu ya? Ya hiç kimseye yapmazsan ya da hepsine yaparsın ki doğru olanı enflasyon oranında hepsine yapmaktır ve yapılmalıdır. Enflasyon yüzde 30 mu çıktı? O zaman memura da kamu işçisine de emeklinin tamamına da ve asgari ücretliye de bu yüzde 30’u yansıtmak zorundadırlar ve yansıtılmalıdır. Emeklilerimize geçtiğimiz yıl temmuz ayında yapılan yanlış bu temmuzda düzeltilmelidir. En azından bir 5 bin lira emeklilerimiz için seyyanen zam yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Uraloğlu o hızlı tren hattı için tarih verdiBakan Uraloğlu o hızlı tren hattı için tarih verdi
Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurduAçıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu
Türk loto milyoneri kalan parasını açıkladı!Türk loto milyoneri kalan parasını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi
En Çok Okunan Haberler
Ligden düşen ilk takım belli oldu!

Ligden düşen ilk takım belli oldu!

Restoran ve kafelere boykot bugün başladı!

Restoran ve kafelere boykot bugün başladı!

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Açıklamasıyla diğer CHP'lilerden ayrıldı! Beşikçioğlu'ndan sıra dışı çıkış: 'Borç' sözleri sosyal medyaya damga vurdu

Türk loto milyoneri kalan parasını açıkladı!

Türk loto milyoneri kalan parasını açıkladı!

İsrail sözleri gündem olan AK Partili Zeybekci'den yeni açıklama!

İsrail sözleri gündem olan AK Partili Zeybekci'den yeni açıklama!

Dubai'deki Emirates Havayolları rezaleti yolcuları perişan ettirdi!

Dubai'deki Emirates Havayolları rezaleti yolcuları perişan ettirdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.