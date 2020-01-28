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  4. BBP lideri Destici, Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları süren binada incelemelerde bulundu:

BBP lideri Destici, Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları süren binada incelemelerde bulundu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

"Devletimiz gerçekten bu depremde vatandaşımıza, bölgeye inanılmaz bir şekilde sahip çıktı. Bu milletin bir mensubu olmaktan gururluyum, mutluyum. Milletimiz büyük bir birlik ve kardeşlik örneği gösterdi"

ELAZIĞ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Devletimiz gerçekten bu depremde vatandaşımıza, bölgeye inanılmaz bir şekilde sahip çıktı. Bu milletin bir mensubu olmaktan gururluyum, mutluyum. Milletimiz büyük bir birlik ve kardeşlik örneği gösterdi." dedi.

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan ve enkaz kaldırma çalışmaları devam eden binanın bulunduğu alanda incelemede bulunan Destici, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü.

Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, depremin dünyanın bir gerçeği olduğunu söyledi.

Devletin gerekli tedbirleri önemli ölçüde aldığını kaydeden Destici, daha önce bu büyüklükteki depremlerde yaşanan kayıplarla kıyaslandığında epey mesafe alındığını ama özellikle fay hatlarının geçtiği yerlerle ilgili hala yapılması gerekenler bulunduğunu belirtti.

Depremin ardından devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla muazzam bir müdahale gerçekleştirdiğini vurgulayan Destici, bütün birimlerin çok hızlı hareket ettiğine dikkati çekti.

Destici, "Hem enkaz altındakilerin çıkarılması hem yaraların sarılması hem açıkta kalan vatandaşlarımızın muhafaza edilmesi, korunması. Bu anlamda inanılmaz bir müdahale oldu. Doğru bir müdahale oldu. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bulundukları yerin kentsel dönüşümde olduğuna işaret eden Destici, "Keşke deprem olmadan yapılabilseydi. Bu binaların güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüme girenlerin süratle yapılması lazım. Özellikle köylerde, kenar mahallelerde halen kerpiç evler var, sağlıksız yapılar var. Bunların da süratle üstüne gidilmesi lazım." dedi.

Sadece binaların güçlendirilmesi değil, millet olarak da bilinçlenmek gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Deprem anında neler yapabileceği, nasıl davranılacağı, çoluğunu çocuğunu nasıl koruyacağı noktasında eğitim veriliyor. Ama bunların daha yoğunlaştırılması lazım. Özellikle deprem bölgelerinde bunların yapılması lazım. Devletimiz gerçekten bu depremde vatandaşımıza, bölgeye inanılmaz bir şekilde sahip çıktı. Bu milletin bir mensubu olmaktan gururluyum, mutluyum. Milletimiz büyük bir birlik ve kardeşlik örneği gösterdi. Allah birliğimizi daim etsin."

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici deprem Elazığ inceleme

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