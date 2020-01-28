BBP lideri Destici, Elazığ'da enkaz kaldırma çalışmaları süren binada incelemelerde bulundu:

ELAZIĞ (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Devletimiz gerçekten bu depremde vatandaşımıza, bölgeye inanılmaz bir şekilde sahip çıktı. Bu milletin bir mensubu olmaktan gururluyum, mutluyum. Milletimiz büyük bir birlik ve kardeşlik örneği gösterdi." dedi.

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan ve enkaz kaldırma çalışmaları devam eden binanın bulunduğu alanda incelemede bulunan Destici, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü.

Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, depremin dünyanın bir gerçeği olduğunu söyledi.

Devletin gerekli tedbirleri önemli ölçüde aldığını kaydeden Destici, daha önce bu büyüklükteki depremlerde yaşanan kayıplarla kıyaslandığında epey mesafe alındığını ama özellikle fay hatlarının geçtiği yerlerle ilgili hala yapılması gerekenler bulunduğunu belirtti.

Depremin ardından devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla muazzam bir müdahale gerçekleştirdiğini vurgulayan Destici, bütün birimlerin çok hızlı hareket ettiğine dikkati çekti.