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BBP Lideri Destici: İsteriz ki adaylarımız, önde olduğu yerlerde desteklensin

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde ittifaka ilişkin yaptığı açıklamada, "İsteriz ki bizim adaylarımız, önde olduğu yerlerde desteklensin.

BBP Lideri Destici: İsteriz ki adaylarımız, önde olduğu yerlerde desteklensin

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde ittifaka ilişkin yaptığı açıklamada, "İsteriz ki bizim adaylarımız, önde olduğu yerlerde desteklensin. MHP'nin önde olduğu yerlerde MHP adayının, AK Parti'nin önde olduğu yerlerde de AK Parti adaylarının desteklenmesi işin doğal olanıdır. Bu konularla ilgili ince ince yapılmış henüz görüşmelerimiz yoktur" dedi.
BBP Lideri ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yerel seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Destici, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, PKK'nın siyasi partisinin etkili olduğu yerlerde, onun karşısında hangi partimiz yarışıyor ve önde görünüyorsa BBP'nin desteği oraya olacaktır. Bizim önde olduğumuz yerlerde de bizim adayımızın desteklenmesini arzu ettiğimizi de ifade etmek isterim. BBP, bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve gerçekliğine hep sadık kalmıştır, bundan sonra da sadık kalmaya devam edecektir. Ama hangi illerde aday çıkaracağız, hangi illerde aday çıkarmayacağız, bununla ilgili netleşmiş bir kararımız yoktur" diye konuştu.
Destici, BBP'nin yerel seçimlerde AK Parti'den destek isteyip istemediğine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Arkadaşlarımız, bazı AK Partili yetkililerle görüşüyorlar. Bu sadece AK Parti bazında değil, bizim arzumuz ve isteğimiz, MHP bazında da bu tür destekler yapılabilir. Artık Türkiye'de açık bloklaşmalar ortadadır. Dolayısıyla biz isteriz ki, bizim adaylarımız, önde olduğu yerlerde desteklensin. MHP'nin önde olduğu yerlerde MHP adayının, AK Parti'nin önde olduğu yerlerde de AK Parti adaylarının desteklenmesi işin doğalı olanıdır. Bu konularla ilgili ince ince yapılmış henüz görüşmelerimiz yoktur."

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