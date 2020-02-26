BBP lideri Destici: Yargıtay'ın HDP'yi kapatması lazım

BBP lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle Çin'de binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu hastalık ortaya çıktığından beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin yetkililerinin, Sağlık Bakanımız başta olmak üzere bakanlık yetkililerimizin çok hassas, dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttüklerini görüyoruz. Dünyada pek çok devletin başaramadığı bir titizlikle bu çalışmalar yürütülüyor" dedi.

'BİZ ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ'



Destici, 28 yıl önce Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında, tamamı sivil 613 Azerbaycan Türkü'nün, Ermenistan güçleri tarafından katledildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Yapılan incelemelerde, ölenlerin çoğunun yakıldığı, gözlerini oyulduğu, başlarının kesildiği tespit edildi. Tüm dünyayı, kendi çıkarları için kana boyayan batı ülkeleri, Hocalı'da yaşananları görmezden geldiler. 'Arşivleri açalım, tüm gerçekler ortaya çıksın' diyen hep Türkiye'dir. Reddedenler ise, Ermenistan başta olmak üzere, Türkiye'yi bu konuda haksız yere itham edenler ve suçlayanlardır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti, bu oyunu görecek ferasete de, bu oyunu bozacak iradeye de, güce de sahiptir. Acı olan, yaşananların tüm açıklığına rağmen, kendi içimizde, küresel emperyalizmin bekçi köpeklerine destek olanlar, tavır almayanlar ve sessiz kalanlardır. Biz asla sessiz kalmayacağız."