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BBP lideri Destici: Yargıtay'ın HDP'yi kapatması lazım

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4'üncü Olağan Kongresi'ne ilişkin soruşturma başlatılmasının doğru olduğunu söyleyerek, "Ama yetmez, yeterli değildir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleme başlatıp, HDP'yi kapatması gerekir" dedi.

BBP lideri Destici: Yargıtay'ın HDP'yi kapatması lazım

BBP lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle Çin'de binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu hastalık ortaya çıktığından beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin yetkililerinin, Sağlık Bakanımız başta olmak üzere bakanlık yetkililerimizin çok hassas, dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttüklerini görüyoruz. Dünyada pek çok devletin başaramadığı bir titizlikle bu çalışmalar yürütülüyor" dedi.

'BİZ ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Destici, 28 yıl önce Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında, tamamı sivil 613 Azerbaycan Türkü'nün, Ermenistan güçleri tarafından katledildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Yapılan incelemelerde, ölenlerin çoğunun yakıldığı, gözlerini oyulduğu, başlarının kesildiği tespit edildi. Tüm dünyayı, kendi çıkarları için kana boyayan batı ülkeleri, Hocalı'da yaşananları görmezden geldiler. 'Arşivleri açalım, tüm gerçekler ortaya çıksın' diyen hep Türkiye'dir. Reddedenler ise, Ermenistan başta olmak üzere, Türkiye'yi bu konuda haksız yere itham edenler ve suçlayanlardır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti, bu oyunu görecek ferasete de, bu oyunu bozacak iradeye de, güce de sahiptir. Acı olan, yaşananların tüm açıklığına rağmen, kendi içimizde, küresel emperyalizmin bekçi köpeklerine destek olanlar, tavır almayanlar ve sessiz kalanlardır. Biz asla sessiz kalmayacağız."

'HDP’NİN KAPATILMA DAVASINI AÇMASINI BEKLİYORUZ'

Destici, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresi'nde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine başlattığı soruşturmaya ilişkin, şunları söyledi:

"HDP, PKK'nın siyasi uzantısının da ötesinde, ta kendisidir. PKK neyse, HDP de odur. HDP neyse, PYD, YPG de odur. Yapılan bütün uygulamalar, yaptıkları bütün konuşmalar, eylemler ve fiiller bunu da doğrulamaktadır. PKK terör örgütüyle aralarına hiçbir mesafe koymamaktadırlar. Devlete ve millete adeta meydan okumaktadırlar. Böyle bir siyasi parti olabilir mi? Dünyanın neresinde buna müsaade edilir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kongre ile ilgili başlattığı inceleme doğrudur. Ama yetmez, yeterli değildir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın inceleme başlatıp, HDP'yi kapatması gerekir. Milletin gönlünde kapanmıştır, millet zaten lanetlemektedir. Kendi tabanlarının bile onaylamayacağı bir şekilde ana muhalefet partisi başta olmak üzere, bazı mevcut siyasi partiler, yeni kurulanı, yeni kurulma aşamasında olanı da koşa koşa oraya gitmişlerdir. Onlara sormak istiyoruz; Türk bayrağının asılmadığı, İstiklal Marşı'nın okunmadığı, ölen teröristler için saygı duruşu yapıldığı bir kongreye katılmakla ne kazandınız? Hangisi bütün bunlar yaşanırken salonu terk etti?"

Öte yandan, basın toplantısının ardından Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Destici'yi ziyaret ederek, 'Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Devlet Arması' hediye etti.

Kaynak: DHA

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Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi

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