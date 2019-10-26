BBP Lideri Destici’den Aslı Erdoğan’a sert tepki: “Bu kadar kahpece ve alçakça bir iftira olabilir mi?”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ’Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor’ sözlerini sarf eden Aslı Erdoğan’a tepki göstererek, “Bu kadar kahpece ve alçakça bir iftira olabilir mi, Allah seni kahretsin” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kocaeli İl olağanüstü kongresine katıldı. Kocaeli İl Başkanlığı görevine atanan Remzi Kaya’nın seçilmiş il başkanı olduğu kongrede konuşan BBP Lideri Destici, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi arkasından hançerlemiştir”

Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin karşısında duran dost ülkelere tepki gösteren Destici, “Bizim topraklarımıza bir terör saldırısı gerçekleştiğinde güvenliğimizi sağlamak için harekata geçme hakkımız var. Buna dayanarak Türkiye bu harekatları yaptı. Ama maalesef karşımızda gerçek dostları göremedik. Azerbaycan, Pakistan gibi bazı dost ülkeleri bunun dışında tutuyorum ama çoğunlukla başta AB ve Arap Birliği üyesi pek çok ülke bu konuda Türkiye’nin karşısında yer aldılar. Bunlar Türkiye’ye sırt döndüler. Biz bunların bazıları ile ilgili yanılmadık. Ama bazıları ile ilgili yanıldık. Mesela biz Filistin’den çok büyük destek beklerken, göremedik. Biz Arap Birliği ülkelerine her zaman destek olduk. Hatta haksız oldukları zamanlarda bile kardeşlik hukuku adına onların yanında durmayı yeğledik. ABD’nin ambargosunda Türkiye İran’ı koruyacak bazı riskler aldı. Ama bu süreçte sınıfta kalan ülkelerden bir tanesi de İran oldu. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim kendi devletimiz, kedi kanımız, kendi canımız. Ama onun başında bir Cumhurbaşkanı var ki? Bize göre bu sözlerinden sonra sözde Cumhurbaşkanıdır, meşrutiyetini kaybetmiştir. İlerideki seçimlerde de tekrar Cumhurbaşkanı olma gibi bir şansı kalmamıştır. O tutmuş, Türkiye’yi arkasından hançerlemiştir” dedi.