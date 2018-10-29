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BBP lideri Destici’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

ANKARA (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
BBP lideri Mustafa Destici mesajında, terör, ekonomi ve dış politika üzerinden oyunlar kurularak Türkiye’nin dört bir yandan zora düşürüldüğünü öne sürdü. Türk Milletinin diline, dinine, bayrağına, toprağına ve tüm Türk ve Müslüman âlemine sahip çıkmaya, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğini belirten Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Birlik Partisi olarak, Cumhuriyetimizin 95’inci yılını büyük bir onur ve mutluluk ile kutlarken, vatanımız ve tüm Türk İslam âlemindeki mazlumlar için sorgulanması, mücadele edilmesi gereken her şey için ‘vicdanların sesi’ olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yinelemek isterim. Bu düşüncelerle, şehit kanıyla sulanan, ay yıldızlı bayrağına ilham olan, vatan nöbetinde şahadet şerbetini içen tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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