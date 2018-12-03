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BBP Lideri Destici’den Dünya Engelliler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Unutmayalım ki engelli kardeşlerimizin, acınmaya ya da vicdanınızı rahatlatmak için işe alınmaya değil, gerçekten çalışıp hayatını devam ettirmeye ihtiyaçları vardır" dedi.

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Unutmayalım ki engelli kardeşlerimizin, acınmaya ya da vicdanınızı rahatlatmak için işe alınmaya değil, gerçekten çalışıp hayatını devam ettirmeye ihtiyaçları vardır" dedi.
BBP Lideri Destici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Destici, Türkiye’de ve dünyada bulunan engelli vatandaşların haklarının ve yaşam standartlarının geliştirilmesi konusunda bir bilinç oluşturduğunu söyledi. Toplum olarak yapılması gerekenin engelli vatandaşların başarabileceğine ve her birinin kendi benliği içerisinde gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu ifade eden Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu fırsatlar verildiğinde neler yapabileceklerine hepimiz yüzlerce kez şahit olduk. Spordan sanata, ekonomiden bilime her alanda ülkemizi gururlandırarak yüzlerce başarıya imza attılar. Fakat bu mücadelede hala onların yaşamını zora sokabilecek sorunlara, tam anlamıyla çözüm bulunmamıştır. Şehirlerimizde, okullarımızda, devlet dairelerinde engelli vatandaşlarımızın günlük rutinlerini kısıtlamayacak şartlar henüz oluşturulmuş değildir. Unutmayalım ki engelli kardeşlerimizin, acınmaya ya da vicdanınızı rahatlatmak için işe alınmaya değil, gerçekten çalışıp hayatını devam ettirmeye ihtiyaçları vardır. Hepimiz gibi evine ekmek götürmek, çocuklarını okutmak, tatile gitmek ve en önemlisi kimseye muhtaç olmadan kendi kendilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmek gibi yaşamsal haklardan başka bir talepleri yoktur. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam gibi olanaklardan kendi kendine yeterli bir duruma getirilmesi, devletimizin ve bizlerin asli görevidir. Bu düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor ve tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerini sevgi ve hürmetle selamlıyorum."

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