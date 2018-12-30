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BBP lideri Destici'den yeni yıl mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2018 13:14 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yayımladığı yeni yıl mesajında "2019 yılının; ekonomide, demokraside, özgürlüklerde, güvenlikte, adalette ve yönetimde velhasıl her alanda dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaşacak başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi.

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yayımladığı yeni yıl mesajında "2019 yılının; ekonomide, demokraside, özgürlüklerde, güvenlikte, adalette ve yönetimde velhasıl her alanda dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaşacak başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi.
BBP lideri Mustafa Destici, yeni yıl öncesi yazılı bir mesaj yayımladı. Destici, 2018 yılının Türkiye'nin kendi iç güvenliğini sınırlarının ötesinden sağlamaya devam ettiği bir yıl olduğunu vurguladı. Zeytin Dalı Harekâtı ile başlayan güvenlik hamlelerinin devam ettiğini bildiren Destici, şu ifadeleri kullandı
"Gerçekten de her türlü güç sınamalarına maruz kalan ve dış müdahalelere direnen aziz Türkiye'miz, küresel şer cephesiyle mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Bu süre içerisinde, önce geçmişte devreye sokulan kötü politikalardan düzgün bir şekilde sıyrılmakla kalmadık, alan hâkimiyeti de elde ettiğimiz Suriye ve Irak merkezli sorunların da üstesinden gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi Akdeniz havzası, Ortadoğu ve Karadeniz yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Türkiye bu fasılda, yıllarca bize bölgemizde bir sıçrama tahtası ve ileri karakol muamelesi yapan küresel güçlere karşı yeni mevziler tahkim etmeye başlamış ve jeopolitik avantajlarını da layıkıyla devreye sokarak ne denli 'güçlü', 'özverili' ve 'tecrübeli' bir ülke olduğunu, her alanda göstermeye başlamıştır. Görünen odur ki; bu bekâ merkezli mücadelemiz daha farklı problem alanlarıyla birlikte 2019 yılına taşınacaktır. Bilhassa güneyimizde ve Akdeniz havzasında genişleyen yeni problem alanları, Türkiye'nin sadece güvenliğini değil, ekonomisini, demokrasisini hatta ve hatta toplumsal barışını da tehdit edecek boyutlarda ve hacimdedir. Büyük Birlik Partisi olarak karşı karşıya kaldığımız yıkım projelerine karşı mücadeleyi öncelikli olarak görüyor, ülkemizin diğer sorunları tali sorunlar olarak görüyoruz. Bu cümleden yaşanan diğer sorunlarımızı önemsiz görmediğimiz anlaşılmasın."
Doğu Türkistan, Yemen, Filistin, Irak ve Suriye başta olmak üzere birçok yerde büyük acılar yaşandığına dikkat çeken Destici, mesajını şöyle sonlandırdı:
"Maalesef, gitgide insanlığın genelinin nobran ve duyarsız olduğu bir dünyada, 2019 yılında da bu acılar yaşanmaya devam edecek. Yine korkarız ki; böyle giderse ve insanlar bu denli duyarsız olmaya devam ederse, bu mağduriyet ve mazlumiyet alanlarına yenileri eklenecek. Dünyada hiçbir siyasi hesap ve hiçbir taassup, insanların kadın ve çocuk demeden ölmelerinden, açlık ve yokluk çekmelerinden, daha önemli değildir, olmamalıdır da. Gerek insanların ve gerekse ülkelerin yaşamlarında yeni başlangıçların, atılan yeni her adımın kuşkusuz büyük önemi bulunmaktadır. Yaşanan her türlü olumsuzluklarla karşı aydınlık gelecek ümidimizi asla kaybetmemeliyiz. İnsanlar kadar ülkeleri yöneten sorumluluk makamında bulunanlar da yaşanan hatalardan ders çıkarmalı, barış ve esenlik adına 'yeni başlangıçlar' yapmalıdır. Bu nedenlerden ötürü 2019 yılının; ekonomide, demokraside, özgürlüklerde, güvenlikte, adalette ve yönetimde velhasıl her alanda dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaşacak başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum."

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