BBP Lideri Mustafa Destici iftar programında konuştu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL(DHA)-BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul İl Başkanlığı'nın Üsküdar'da düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Destici, "terörle mücadelede başarı kazanmak istiyorsak, terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmesi gerekir." dedi.

Yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili de konuşan Destici, "İstanbul seçimleriyle ilgili AK Parti'yle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin itirazı sonucu Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. O karar da büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi kararı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararından sonra kararı beğenenler, beğenmeyenler hukuksal açıdan değerlendirenler herkes görüşünü ifade etti. Ben o zaman da söyledim. Bu kararla ilgili yorumlar yapabilir. Herkes düşüncelerini ifade edebilir. Lakin Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar nihayetinde son karardır. Bu tartışmayı uzatmanın ne bunu yapanlara, ne İstanbul'umuza ne de ülkemize bir faydası yoktur. Bunu değerlendirecek olan artık vatandaşımızdır. Vatandaşımız bunu sandıkta değerlendirecektir." diye konuştu.

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