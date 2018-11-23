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BBP: Remzi Çayır, istifa yolunu seçmiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), partinin daha önce genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan MKYK üyesi Remzi Çayır’ın parti disiplinini ihlal eden davranışlarından ötürü, Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından 'Kesin İhraç' talebiyle, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirterek, "Sayın Çayır, gelinen noktada ‘ihraç’ olmamak için istifa yolunu seçmiştir" açıklaması yaptı.

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), partinin daha önce genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan MKYK üyesi Remzi Çayır’ın parti disiplinini ihlal eden davranışlarından ötürü, Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından 'Kesin İhraç' talebiyle, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirterek, "Sayın Çayır, gelinen noktada ‘ihraç’ olmamak için istifa yolunu seçmiştir" açıklaması yaptı.
BBP’den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Partimizde daha önce Genel Başkan Yardımcılığı'ndan alınan, MKYK üyesi Remzi Çayır, parti disiplinini ihlal eden davranışlarından ötürü, Merkez Karar Yönetim Kurulumuz (MKYK) tarafından 'Kesin İhraç' talebiyle, Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmiştir. Sayın Çayır; gelinen noktada İHRAÇ olmamak için istifa yolunu seçmiştir. Diğer taraftan daha önce Genel Başkan Yardımcılığı yapan Ahmet Gürhan, Genel Başkan tasarrufuyla 15 gün önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınmıştır. İsimleri belli olan diğer kişiler ile ilgili görev değişikliği de, yaklaşık 4 ay önce gerçekleşmiştir. Ve halen bu kişilerin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği devam etmektedir. Tamamen partimizi ve hareketimizi şahsi hırslarıyla itibarsızlaştırmak, BBP’nin referandumdan yana tavır alan duruşu ve daha sonraki Cumhur İttifakına vermiş olduğu destekten rahatsız olan bir takım kesimlerin yıpratma gayretleri beyhudedir. Bu minvalde yapılacak manipülasyon içeren haberler, BBP’nin ahengini bozamayacağı gibi; devletini, milletini ve ülkesini önceleyerek yaptığı yürüyüşünü de engelleyemeyecektir. Dün olduğumuz gibi, bugün de inançlarımızın ve fikrimizin bir gereği olarak; doğrunun yanında, yanlışın karşısında durmaya her daim devam edeceğiz."

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