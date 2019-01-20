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"BBP, yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 13:35 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan: - "BBP, 31 Mart'ta yapılacak bu seçimlerde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği, il genel meclis üyeliklerinde kendi aday ve amblemiyle sahada olacaktır. Biz tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, partisinin yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılacağını belirterek, "Biz tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Türkiye genelinde 7 bölgede düzenlenen "Bölge Toplantıları"nda konuşan Sayan, Türkiye'nin, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Operasyonu ve Menbiç'ten başlayarak Fırat'ın doğusunu hedeflemesiyle ABD'nin asıl planını akamete uğratmayı başardığını anlattı.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı Kuzey Irak'ta devreye sokulan önce "uçuşa yasak bölge", daha sonra "tampon bölge" süreçlerinin bugün nelere mal olduğunu unutmaması gerektiğini dile getiren Sayan, şunları kaydetti:

"ABD, geçmişte Kuzey Irak'ta ihdas edilen tampon bölgede 'PKK buraya giremez.' ve 'Peşmerge ile PKK'yı birbirine karıştırmayın.' demişti. Üstüne üstlük 'Gelin bu tampon bölge sürecini birlikte yürütelim, birlikte kazanalım.' demişti. Gelinen aşamada sonuç ortada. Özetle ifade edecek olursak, Türkiye herhangi bir sınır kalibrasyonu işlemi yapacaksa ve sınırın hemen önünde tampon bölge yahut güvenli bölge ihdas edecekse, bunu hasımlarının teklifiyle değil, kendi iradesiyle yapmalıdır. Cazip dahi olsa, bu istikamette gelecek tekliflere itibar edilmemelidir. ABD'nin hasmımız olduğunu ve fırsat bulduğunda yapıp ettikleri hasmane tutumlarını unutmamalıyız."

Genel Başkan Yardımcısı Sayan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin 29 Ocak'ta 26. kuruluş yılını kutlayacak partisinin zafer ve şahlanış seçimi olacağını savundu.

Partisinin her zaman devletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istiklal ve istikbalini önceleyerek, Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı ve Cumhur İttifakı'nın içinde olduğunu beyan ettiğini belirten Sayan, "Yerel seçimlerde de bu hususa azami hassasiyet göstereceğiz. BBP, 31 Mart'ta yapılacak bu seçimlerde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği, il genel meclis üyeliklerinde kendi aday ve amblemiyle sahada olacaktır. Biz tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm seçim bölgelerinde belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adaylarımız hazırdır ve mutlaka göstereceğiz, listemizi vereceğiz ancak büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir. Bu da kaideyi bozmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıdan sonra Yaşar Sayan ve partililer, yerel seçimlerle alakalı istişarelerde bulundu.

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BBP seçim Yaşar Sayan

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