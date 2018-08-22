BBP'de bayramlaşma

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye uluslararası hukuku ve iç hukuku gözeterek adımlar atarken, Yunanistan hain darbecilere iltica hakkı veriyor. Sadece serbest bırakmakla yetinmiyor, onlara iltica hakkı veriyor. Darbeyi direkt desteklediğini bu şekilde ortaya koymuş oluyor. Yunanistan, Türkiye'ye açık ve aleni düşmanlık yapıyor." dedi.

Destici, BBP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmasına, ülke için canını feda eden tüm şehitleri ve merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anarak başlayan Destici, maalesef bugün İslam ve Türk coğrafyasında kan ve gözyaşının devam ettiğini belirtti.

Dönemsel olarak türetilen terör örgütlerinin, görevlerini yaptıktan sonra pasifize edildiklerini ve belli bölgelere kaydırılarak köşeye çekildiklerini vurgulayan Destici, "Şu anda DAEŞ ve aynı şekilde El Kaide pasif bir şekilde bekletiliyor. Taliban istediği zaman kullanılıyor, istediği zaman bekletiliyor. Bütün bunların bir ABD, bir siyonist proje olduğunu çok açık ve net şekilde görüyoruz." diye konuştu.