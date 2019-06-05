BBP'de bayramlaşma

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pençe Harekatı muhteşem şekilde devam ediyor. Beklentimiz bu harekatların artması, genişlemesi ve bölgenin PKK, PYD/YPG terör örgütlerinden temizlenmesidir." dedi.

Destici, BBP Genel Merkezi'nde bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmasına, ülke için canını feda eden tüm şehitleri ve merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anarak başlayan Destici, Türkiye'nin son yıllarda terör örgütlerine karşı başarılı bir şekilde mücadele verdiğini belirterek, terörle mücadele noktasında yurt dışında da başarıya ulaşıldığını kaydetti.

Destici, "Pençe Harekatı muhteşem şekilde devam ediyor. Beklentimiz bu harekatların artması, genişlemesi ve bölgenin PKK, PYD/YPG terör örgütlerinden temizlenmesidir. Burada karşımızda sadece PKK yok. Direkt karşımızda ABD var. Türkiye, bir an önce bölgeyi teröristlerden temizlemelidir. Eğer burada bir göz yumma hadisesiyle karşılaşırsak, bir bakmışız burada bir terör devleti kurulmuş. Ondan sonra tabiri caizse, al başına belayı." ifadesini kullandı.