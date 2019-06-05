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BBP'de bayramlaşma

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 16:10 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Pençe Harekatı muhteşem şekilde devam ediyor. Beklentimiz bu harekatların artması, genişlemesi ve bölgenin PKK, PYD/YPG terör örgütlerinden temizlenmesidir" - "Seçimlerde, bırakın sol partileri, kendisini milliyetçi, İslamcı olarak tanımlayan bazı siyasi partilerin bile orada siyasi bölücülerle açık ve örtük iş birliği yaptıklarını gördük. Bu onlar adına utanç verici bir durumdur"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pençe Harekatı muhteşem şekilde devam ediyor. Beklentimiz bu harekatların artması, genişlemesi ve bölgenin PKK, PYD/YPG terör örgütlerinden temizlenmesidir." dedi.

Destici, BBP Genel Merkezi'nde bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmasına, ülke için canını feda eden tüm şehitleri ve merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anarak başlayan Destici, Türkiye'nin son yıllarda terör örgütlerine karşı başarılı bir şekilde mücadele verdiğini belirterek, terörle mücadele noktasında yurt dışında da başarıya ulaşıldığını kaydetti.

Destici, "Pençe Harekatı muhteşem şekilde devam ediyor. Beklentimiz bu harekatların artması, genişlemesi ve bölgenin PKK, PYD/YPG terör örgütlerinden temizlenmesidir. Burada karşımızda sadece PKK yok. Direkt karşımızda ABD var. Türkiye, bir an önce bölgeyi teröristlerden temizlemelidir. Eğer burada bir göz yumma hadisesiyle karşılaşırsak, bir bakmışız burada bir terör devleti kurulmuş. Ondan sonra tabiri caizse, al başına belayı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin S-400 anlaşmasından geri adım atmaması gerektiğine dikkati çeken Destici, "S-400, Türkiye'nin ilerlemesi için gelecek 100 yılın en önemli projelerindendir." dedi.

- "Bayram en çok çocukların hakkı"

Çocuklara yönelik istismar konusuna da değinen Destici, parti olarak bu konuda çok hassas olduklarını ve yasaların caydırıcılığı ve ağır cezaların verilmesi noktasında acil tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram en çok çocukların hakkı. Bir devlet, çocuğunu koruyamıyorsa orada bir eksiklik vardır. Biz çocuklarımızı kötü insanlardan, her türlü kötü şeyden korumakla mükellefiz. Bu konuda birinci vazife devletin. İkinci vazife toplumun. Üçüncü vazife de ailelerindir. Devlet çocuğuna sahip çıkacak. Devlet, çocuğa karşı işlenen bütün suçlarla ilgili en ağır cezaları getirecek ki kimse bunu aklından dahi geçiremeyecek."

- "Biz hiçbir zaman 3, 5 oy alalım anlayışında olmadık"

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Destici, seçim sonuçlarının bazı kazanımları olduğuna dikkati çekti.

Destici, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vatandaşların, PKK'ya ve siyasi uzantılarına desteği önemli ölçüde azalttığını, bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Mustafa Destici, şunları kaydetti:

"Seçimlerde, bırakın sol partileri, kendisini milliyetçi, İslamcı olarak tanımlayan bazı siyasi partilerin bile orada siyasi bölücülerle açık ve örtük iş birliği yaptıklarını gördük. Bu onlar adına utanç verici bir durumdur. Biz hiçbir zaman 3, 5 oy alalım anlayışında olmadık. Maalesef bazıları bu anlayışa yenildiler."

Destici, konuşması sonrasında partililerle bayramlaştı.

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