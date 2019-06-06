BBP'de bayramlaşma

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Harekatı'na ilişkin "Aziz ordumuzun pençesinde, bu kahpe teröristler kurtulamayacaklar ve yok olup gidecekler." dedi.

BBP İstanbul İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları İl Başkanlığınca Üsküdar Nikah Salonu'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Destici, Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Filistin'de, Kırım'da, Suriye'de, Irak'ta dünyanın pek çok coğrafyasında Müslümanların Ramazan Bayramı'na hüzün, acı ve gözyaşı ile girdiğini anlattı. Onların acısı ve gözyaşı dinmediği sürece Doğu Türkistan, Kırım, Gazze demeye devam edeceklerini dile getiren Destici, "Çünkü bu bizim hem İslami hem Türklük hem insani ve alperenler olarak görevimiz.'' diye konuştu.

Türkiye'de askerin, polisin, güvenlik görevlilerinin Cudi'de, Gabar'da, Suriye'nin kuzeyinde canları pahasına mücadeleye devam ettiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Pençe Harekatı son olarak biliyorsunuz. İnşallah aziz ordumuzun pençesinde bu kahpe teröristler kurtulamayacaklar ve yok olup gidecekler. Yine beklentimiz Suriye'nin kuzey doğusuna da en kısa zamanda kahraman ordumuz harekat düzenleyerek, o bölgeyi de PKK'lı YPG'li teröristlerden temizleyecektir.''