Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, "Seçim süreçlerinde öncelikli olarak göz önünde bulundurduğumuz husus, yumuşak ve barışçıl üslup kullanmaya azami gayret etmektir." dedi.

Eren, partisinin genel merkezinde düzenlenen İç Anadolu Bölge Toplantısı'nda yerel seçime az bir zaman kaldığını, bunun için çok çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Birçok seçim bölgesinde belediye başkanlığı, bazı bölgelerde ise belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri için seçime hazır olduklarını dile getiren Eren, seçim başarılarının her parti için önemli olduğunu vurguladı.

Partisinin de bu hedefle siyaset yaptığına işaret eden Eren, şöyle devam etti:

"BBP'nin hedefi ülke menfaatlerini her türlü kişi ve kuruluşların menfaatinden önde tutmaktır. Seçim süreçlerinde öncelikli olarak göz önünde bulundurduğumuz husus, yumuşak ve barışçıl üslup kullanmaya azami gayret etmektir. Parti olarak bu seçimlerde daha önce olduğu gibi barışçıl bir üslup ile hareket edeceğiz. BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu 'Seçimler kavga aracı olmasın.' derdi. Yazıcıoğlu'nun dil ve üslubunu iktidarından muhalefetine kadar tüm siyasi partilere hatırlatmayı borç biliriz."

