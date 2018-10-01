BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, bazı suçlar için idam cezasının geri getirilmesini istediklerini söyledi. Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bazı suçlar için idam cezasının geri getirilmesi amacıyla, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif Taslağı" hazırladıklarını bildirdi. BBP olarak Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi noktasında mücadelelerinin olduğunu hatırlatan Destici, bu konuda 2011'de imza kampanyası başlattıklarını, halkın yüzde 80'inden fazlasının, belli suçlarla ilgili idam cezasının geri getirilmesine ilişkin talebinin olduğunu anımsattı. Mustafa Destici, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38'inci maddesinin onuncu fıkrasındaki, "Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez." hükmünün, "Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. Ancak, öldürme/katl ile sonuçlanmış vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmiş cinsel istismar, saldırı ve tecavüz suçları, bireysel ya da örgütlü terör eylemleri sonucunda ortaya çıkmış öldürme/katl suçları bu maddenin kapsamı dışındadır.

Bu suçlara verilecek ölüm cezasına ilişkin düzenlemeler, ilgili kanunla yapılır." şeklinde değiştirilmesini teklif ettiklerini belirtti.

- "Adil olmayan biçimde cezalandırılıyorlar" Önerilerinin gerekçelerini de aktaran Destici, mevcut Anayasa hükmünün değişiklik talep edilen maddesinde tanımlanan suçların, adil olmayan biçimde cezalandırılmasına neden olduğunu savundu. Mağdurların maruz kaldığı tecavüz, şiddet ve sonucunda ortaya çıkan katl/öldürme fiilinin, dengi olmayan bir cezalandırma ile adaletin tecellisinin ve mağdurların haklarının korunmasının önünde engel teşkil ettiğine dikkati çeken Destici, üstelik mevcut anayasa ile uyumlu olan Türk Ceza Kanunu maddeleri ile cezalandırılan faillere verilen cezaların nitelikleri gereği toplumda bu fiilleri işleme eğiliminde olan diğer kişiler için caydırıcılıktan uzak olduğunu öne sürdü. Destici, son dönemde yaşanılan, özellikle çocuklara yönelik cinsel saldırı/istismar ve tecavüz sonucunda katl/öldürme suçlarının açık ve göz ardı edilemez deliller olduğunu anlattı. BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin başına uzun yıllardır bela olan, yüzlerce sivil ve masum ile vatanın birliğini ve bütünlüğünü korumak için mücadele veren asker, polis ve diğer güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulunup, tetiği çekerek, bombayı patlatarak masum vatandaşları ve güvenlik görevlilerini şehit eden terör örgütü mensuplarının gereken cezalara çarptırılamamasının vicdanları yaraladığını, adaleti tesis etmekten uzak bir netice olduğunu söyledi.

İdam cezasının kamu vicdanını da rahatlatacağının altını çizen Destici, "Son derece ağır neticeleri olan ve mağdurların yaşam haklarını acımasızca ellerinden alan bu suçlara adil ve karşılıkları olan cezaların verilmesini sağlayacak ve bu cezalar bu tür suçlara karşı caydırıcı olacaktır." dedi. Mustafa Destici, milletvekillerinin toplumun taleplerini dikkate alması gerektiğini dile getirerek, hazırlanan teklifin genel gerekçesinde de toplumun bu taleplerini çok açıklayıcı bir şekilde paylaştıklarını belirtti. Parti olarak bu hususta üzerlerine düşen sorumluluğun birinci aşamasını gerçekleştirdiklerini aktaran Destici, "Bu günden itibaren Mecliste temsil edilen siyasi partilerimizi, HDP dışındakileri ziyaret ederek bu teklifimize destek isteyeceğiz. Çıkan tabloyu kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

\ - "Bizim teklifimiz çok açık" Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Destici, idam teklifiyle ilgili bazı çekincelerin olduğunun hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim teklifimiz çok açık. Küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüzden sonra öldüren sapık katiller için istiyoruz. Terör örgütü mensuplarının bizzat tetiğe basarak ya da bombayı patlatarak yaptıkları eylem ölümle sonuçlanmışsa bu terör eylemini gerçekleştiren ve azmettirenlerle ilgili idam istiyoruz. Dolayısıyla ne siyasi suçlarla ne de diğer sair suçlarla ilgili idam cezası geri gelsin talebimiz yok. Başından itibaren biz bu iki kesimle ilgili talep ediyoruz. TBMM'nin üzerinde 400'ün üzerinde bir destek dahi olsa biz bunu halk oylamasına götürülmesini ve neticesine milletimizin karar vermesini arzu ediyoruz."