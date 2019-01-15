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BBP'den ittifak açıklaması: 30 büyükşehir üzerinde görüşmeler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 19:16 | Son Güncelleme

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, yerel seçimler öncesi Cumhur ittifakı için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldiklerini ve 30 büyükşehir üzerinde görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, yerel seçimler öncesi Cumhur ittifakı için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldiklerini ve 30 büyükşehir üzerinde görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.
BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, bugün AK Parti Genel Merkezinde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile görüştü. Görüşme sonrası Üzeyir Tunç parti binasında açıklama yaptı. Tunç, parti olarak yapmış oldukları çalışma sonrası hazırlamış oldukları raporu Özhaseki'ye sunduklarını kaydetti. Görüşmenin olumlu geçtiğini kaydeden Üzeyir Tunç, "Karşılıklı görüşlerimizi, fikirlerimizi ve beklentilerimizi ve nerelerde nasıl katkı sağlayabileceğimizi görüştük. Bu görüşmelerin neticesinde gelinen nokta ise AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanımıza arz edecekler, biz de aynı konuyu Genel Başkanımıza arz edeceğiz. En kısa zamanda bu görüşmelerin neticesini alabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda 30 büyükşehir üzerinde görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin sonuçları arzdan sonra netleşecek. Güzel gelişmeler olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üzeyir Tunç'un açıklaması

Haber-Kamera:Özgür ALTIN-Haluk KARAASLAN/ANKARA,(DHA)

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