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BBP’den Mansur Yavaş’a destek haberlerine sert eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, partilerinin Millet İttifakı’nın CHP Ankara Büyükşehir Başkan adayı Mansur Yavaş’a destekte bulunduğu iddialarını sert bir dille eleştirdi.BBP Gölbaşı İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Ankara İl Başkanı Mahir Alay, BBP MKYK Üyesi Orhan Şahin, Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Doğru, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksel ile birlikte ilçe binasında basın açıklaması yaptı.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, partilerinin Millet İttifakı’nın CHP Ankara Büyükşehir Başkan adayı Mansur Yavaş’a destekte bulunduğu iddialarını sert bir dille eleştirdi.
BBP Gölbaşı İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Ankara İl Başkanı Mahir Alay, BBP MKYK Üyesi Orhan Şahin, Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Doğru, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksel ile birlikte ilçe binasında basın açıklaması yaptı. Tunç, partilerinin Millet İttifakı’nın CHP Ankara Büyükşehir Başkan adayı Mansur Yavaş’a destek verdiği haberinin kasıtlı ve amaçlı bir haber olduğunu belirterek, “BBP 2016 Anayasa oylamasından itibaren hep Cumhur İttifakı’nın içerisinde oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yazılı olarak sözleşmede yer almak kaydıyla Cumhur İttifakı’nın içinde oldu. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde ise aylar önce kararını verdi. İki ana unsur üzerinde çok durduk. Birincisi bizim hiçbir zaman siyasi parti olarak görmediğimiz, terör örgütünün siyasi uzantısı olarak gördüğümüz bir partinin kazanma ihtimali olan yerlerde, ki geçmişte de gördük, milletin vergilerini ya çukur kazarak ya da doğrudan Kandil’e aktardıklarını bildiğimiz için aday göstermedik ve Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleme kararını aldık. 30 büyükşehirde aday göstermeyerek Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleme kararını aldık. Tüm teşkilatlarımızla birlikte bu kararımız doğrultusunda devam ettik. Sandıkta da bu irademizi yansıtacağız” dedi.
BBP Genel Sekreteri Tunç, açıklamasına şöyle devam etti:
“Daha önce üç dönem Beypazarı’nda belediye başkanlığı yapmış olan zat ve bu süre içerisinde Büyük Birlik Partisi’nin Beypazarı’nda teşkilatlanmasına engel olmuş, sağlığında cennet mekan şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu bir gün olsun ziyaret etmemiş, onunla yan yana fotoğraf vermemiş ama bugün seçim mahallinde oy devşirme adına SKM’de geleneğimiz gereği nezaketle ağırladığımız bir ortamda söylenen sözleri yanlış ve çarpıtarak basına aktarmıştır. Bu ne siyasi ahlaka sığar ne de normal ahlaka sığar. Bu düpedüz ahlaksızlıktır. Siyasi istismardır. Hiç kimse BBP’ye siyasi istismarına alet edemez. BBP aldığı karar doğrultusunda aday göstermediği her yerde Cumhur İttifakı’nın adayını destekleyecektir. Tüm teşkilatları ve adayları dahil olmak üzere bu kararın arkasındadır.”
BBP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksel ise, ziyarette gösterdikleri yakın ilginin yanlış anlaşıldığına vurgu yaparak, “Yapılan ziyarette kültürümüzün gereği olarak göstermiş olduğumuz yakın ilginin yanlış anlaşılmalara sebep verdiği aşikardır. Partim ve teşkilatlarım Cumhur İttifakı’nın içerisindedir. Şahsımın sarf ettiği sözler bulunduğumuz ortamda partimi zor durumda bırakacak şekilde kullanılmıştır. Partim ve teşkilatlarıma zarar gelmesini asla istemez idim. Şahsımın açıklamaları Genel Merkezi ve BBP’ye elbette bağlamaz. Genel merkezden, teşkilatlardan, partimden ve Alperenlerden bu açıklamalardan dolayı özür diliyorum” dedi.

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