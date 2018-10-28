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BBP'den "yerel seçim" kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

Bugün yapılan MKYK'de, Büyük Birlik Partisinin yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme kararı alındı - 25 Ekim 2018'de Kahramanmaraş Adliyesinde meydana gelen provokatif olaylarda dahli olduğu tespit edilen MKYK üyesi Remzi Çayır da tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme kararı aldı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısının ardından sonuç bildirgesi hazırlandı.

Buna göre, BBP, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme ve aday adayların tanıtılması kararı aldı.

Öte yandan, 25 Ekim 2018'de Kahramanmaraş Adliyesinde meydana gelen provokatif olaylarda dahli olduğu tespit edilen MKYK üyesi Remzi Çayır'ın tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bu provokatif olayda tespit edilecek diğer kişilerin, illerde il disiplin kurullarına, genel merkez de ise MDK'ya sevk edilmesine, bir oy muhalefeti, diğer bütün üyelerin ittifakıyla karar verildi.

- "Cumhuriyet Bayramı hayırlı olsun"

Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca dünya ve ülke gündemi de değerlendirdi.

Suriye'deki iç savaşın sona ermesi ve normalleşmenin sağlanarak sığınmacıların topraklarına dönmesi konusunda, Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla yapılan dörtlü zirvenin değerli bulunduğu toplantıda, alınan kararların bir an önce hayata geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Terörün tüm unsurlarına karşı devletin vermiş olduğu topyekün mücadelenin desteklendiğinin altı çizilen toplantıda, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonun altından başarıyla kalkacağına inancın tam olduğu kaydedildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunulan toplantıda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurucuları, ilk meclis üyeleri ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı.

Toplantıda, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle şehit olan iki Mehmetçik ile tüm şehitlere de Allah'tan rahmet dilendi.

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Büyük Birlik Partisi karar merkez karar yönetim kurulu MKYK yerel seçim

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