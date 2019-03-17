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BBP’li Hilmi Çoban: "Ülkemizin bekası için adaylıktan çekildim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Hilmi Çoban, ülkenin bekası için adaylıktan çekildiğini, Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğini açıkladı.Yüreğir Belediye Başkan adaylığından çekilen Hilmi Çoban, Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde oynanan oyunların farkında olduğunu ve kendisinin başkanlığından ziyade ülkenin geleceğinin daha önemli olduğunu ifade ederek, "Biz milletin geleceğini, partimizin de geleceğinin önünde tutarız.

BBP’li Hilmi Çoban: "Ülkemizin bekası için adaylıktan çekildim"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Hilmi Çoban, ülkenin bekası için adaylıktan çekildiğini, Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğini açıkladı.
Yüreğir Belediye Başkan adaylığından çekilen Hilmi Çoban, Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde oynanan oyunların farkında olduğunu ve kendisinin başkanlığından ziyade ülkenin geleceğinin daha önemli olduğunu ifade ederek, "Biz milletin geleceğini, partimizin de geleceğinin önünde tutarız. Ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz. Bunun içindir ki adaylıktan Fatih Mehmet Kocaispir lehine çekiliyorum. Her şeyden önemli olan bu ülkenin geleceğidir, menfaatleridir. Dolayısıyla Türkiye’nin kazanması adına ne gerekiyorsa yapacağız. Ülkemizin bekası, çocuklarımızın geleceği için daha güzel yarınlar için adaylıktan çekiliyor, Cumhur İttifakı adayı olan Fatih Mehmet Kocaispir’i destekliyorum” dedi.

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