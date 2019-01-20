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BBP'li Tunç: Adaylarımız kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2019 17:28 | Son Güncelleme

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, 31 Mart’taki yerel seçimde, partisinin belediye başkanlıkları, meclis üyeliği, il genel meclis üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacağını belirterek, "Büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir.

ANKARA, (DHA)- BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, 31 Mart’taki yerel seçimde, partisinin belediye başkanlıkları, meclis üyeliği, il genel meclis üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacağını belirterek, "Büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir. Bu da kaideyi bozmayacaktır" dedi.
​BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, yazılı bir açıklama yaptı. Tunç, açıklamasında, Türkiye'nin Suriye'deki kararlılığını Fırat'ın doğusunda da göstermesi gerektiğini vurguladı. ABD'den bu kapsamdae gelecek tekliflere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Tunç, "ABD'nin hasmımız olduğunu ve fırsat bulduğunda ülkemize yapıp ettikleri düşmanlıkları unutmamalıyız. Bu nedenlerden ötürü; Türkiye kendi tehdit ve tehlike temizliğini bizzat yapıp, kendi elleriyle tampon bölgeleri oluşturup, ondan sonra masa başı müzakere sürecine geçmelidir" dedi.
'BÜYÜKŞEHİRLERLE İLGİLİ BAZI İSTİSNALAR OLABİLİR'
Önümüzdeki yerel seçimin Büyük Birlik Partisi'nin zafer ve şahlanış seçimi olacağını belirten Üzeyir Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'nin itibarı ve siyasetinin yüz akı Büyük Birlik Partisi her zaman ve şartta; devletin bekâsı, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istiklâl ve istikbâlini önceleyerek, Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı ve Cumhur İttifakının içinde olduğunu beyan etmiştir. Yerel seçimlerde de bu hususa ve duruşumuza azami derecede hassasiyet göstereceğiz. Biz önümüzdeki yerel seçimlerle alakalı tüm seçim çevrelerinde, gerekli olan seçim hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle yüksek bir motivasyonla sürdürüyoruz. Bu istikamette 7 bölgede; il, ilçe, gençlik ve kadın kuruluşlarımızla birlikte bölge toplantıları tertip ediyoruz. Büyük Birlik Partisi, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak bu seçimlerde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği, il genel meclis üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır. Tüm seçim bölgelerinde belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adaylarımız hazırdır ve mutlaka göstereceğiz, listemizi vereceğiz ancak, Büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir. Bu da kaideyi bozmayacaktır."
Tunç, BBP'nin seçimlerden büyüyerek çıkacağını ifade etti.

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