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BBP'li Tunç: Görüşmeyi gerçekleştirdiysek ittifakın içindeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye ziyaretiyle ilgili, "İttifak adına, yerel seçimlerde beraber hareket etme adına, nerede, nasıl yapılabilir konusunda çalışma yapılması yönünde bir görüşme gerçekleştirdik.

BBP'li Tunç: Görüşmeyi gerçekleştirdiysek ittifakın içindeyiz

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye ziyaretiyle ilgili, "İttifak adına, yerel seçimlerde beraber hareket etme adına, nerede, nasıl yapılabilir konusunda çalışma yapılması yönünde bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeyi gerçekleştirdiysek ittifakın içindeyiz demektir" dedi.
BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Yelis ve Samed Bağcı ile birlikte dün AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldi.
Genel Sekreter Tunç, görüşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerine başladıklarını hatırlatan Tunç, "En azından Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde bir irade ortaya koydular. Biz de Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak bunun çok doğru olduğu kanaatini taşıyoruz. Ülkemizin selameti adına, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının kazandığı yerlerde seçime girmeyeceğimizi ve orada kim öndeyse Cumhur İttifakı içerisindeki siyasi partilerden, ona destek vereceğimizi söyledik" dedi.
'ÇOK SICAK, OLUMLU BİR GÖRÜŞME'
Yeniden kayyumla karşı karşıya kalmama ve vatandaşların vergileri ile ödenen paraların bölücü örgüte aktarılmaması adına böyle bir karar aldıklarını ifade eden Tunç, "Bunun farklı birlikteliğini nasıl yapabiliriz diye Sayın Mehmet Özhaseki ile bir araya geldik. Çok sıcak, olumlu ve iyi niyetli bir görüşme oldu. Bu seçimlerde AK Parti ile beraber, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde, birlikte neler yapabiliriz konusunda bir irade ortaya koyduk" diye konuştu.
'ÖZHASEKİ İLE GÖRÜŞMEMİZ UYGUN GÖRÜLDÜ'
Bu görüşmenin Özhaseki ile yapılması tercihinin AK Parti'ye ait olduğunu vurgulayan BBP'li Tunç, şöyle devam etti:
"Sayın Özhaseki ile görüşmek bizim tercihimizde olan bir şey değildi. AK Parti'nin tercihidir. Sayın Özhaseki, Yerel Seçimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Bu konularda da kendisinin partisi tarafından yönlendirildiğini biliyoruz. AK Parti tarafından Sayın Özhaseki ile görüşmemiz uygun görüldü. Bu görüşmelerimiz devam edecek. İttifak adına, yerel seçimlerde beraber hareket etme adına, nerede, nasıl yapılabilir konusunda çalışma yapılması yönünde bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmeyi gerçekleştirdiysek ittifakın içindeyiz demektir."
'CUMHURBAŞKANI VE GENEL BAŞKAN SON NOKTAYI KOYAR'
Çalışmalarının süreceğini belirten BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "Yerel seçimlerde 'ittifak' diye bir şey yok. Beraber hareket etme var. Seçmenin karşısına 'bu şekilde biz beraber hareket ediyoruz' diye çıkma iradesidir. Önümüzdeki günlerde çalışacağız ve belirleyeceğiz. Her iki partinin genel başkanlarına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız bir araya gelip son noktayı koyarlar. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur" dedi.

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