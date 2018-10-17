BBP'nin idam cezası önerisi

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, bazı suçlarla ilgili idam cezasının geri getirilmesi yönünde hazırladıkları Anayasa değişikliği teklif taslağına ilişkin, bir partinin kendilerine dönüş yaptığını söyledi.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisince hazırlanan, belli suçlarla ilgili idam cezasının geri getirilmesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifi taslağını, HDP dışında, Mecliste grubu bulunan partilere gönderdiklerini anımsattı.

Mustafa Destici, "AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin Meclisteki gruplarıyla görüşmüştük. Bunlardan şu anda bir partimiz bize dönüş yaptı, kararını söyledi. Diğerleri henüz teklif üzerinde değerlendirmelerinin sürdüğünü, neticelendikten sonra destek verip vermeyeceklerin ilişkin kararlarını bildireceklerini ifade ettiler." diye konuştu.

Küçük yaşta çocukları, kadınları, kızları kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldüren katiller ile bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatan ve bunun sonucunda yine ölüm gerçekleşen terör olayları için idam cezasının geri gelmesini istediklerini dile getiren Destici, "BBP sonuna kadar bu işin takipçisi olacaktır. BBP toplumun vicdanının sesidir. Vicdanlar, bu iki kesim için mutlaka ama mutlaka idam cezasının geri getirilmesini istiyor." şeklinde konuştu.