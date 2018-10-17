BBP'nin idam cezası önerisi

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, bazı suçlarla ilgili idam cezasının geri getirilmesi yönünde hazırladıkları Anayasa değişikliği teklif taslağına ilişkin, bir partinin kendilerine dönüş yaptığını söyledi.
Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisince hazırlanan, belli suçlarla ilgili idam cezasının geri getirilmesine ilişkin Anayasa değişikliği teklifi taslağını, HDP dışında, Mecliste grubu bulunan partilere gönderdiklerini anımsattı.
Mustafa Destici, "AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin Meclisteki gruplarıyla görüşmüştük. Bunlardan şu anda bir partimiz bize dönüş yaptı, kararını söyledi. Diğerleri henüz teklif üzerinde değerlendirmelerinin sürdüğünü, neticelendikten sonra destek verip vermeyeceklerin ilişkin kararlarını bildireceklerini ifade ettiler." diye konuştu.
Küçük yaşta çocukları, kadınları, kızları kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldüren katiller ile bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatan ve bunun sonucunda yine ölüm gerçekleşen terör olayları için idam cezasının geri gelmesini istediklerini dile getiren Destici, "BBP sonuna kadar bu işin takipçisi olacaktır. BBP toplumun vicdanının sesidir. Vicdanlar, bu iki kesim için mutlaka ama mutlaka idam cezasının geri getirilmesini istiyor." şeklinde konuştu.
- ABD'li din adamı Brunson davası
Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson için mahkemenin kararını verdiğini anımsatan Destici, mahkeme kararına herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi.
Destici, İzmir'deki mahkemenin, Brunson'u, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiğini kaydetti.
Olayın siyasi yönden de bir ders niteliğinde olduğunu ifade eden Destici, "Yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığa hiçkimsenin müdahale etmemesi gerektiğini, müdahale edildiğinde sonuçlarının hem Türkiye'ye hem de müdahale edenleri tartışılır hale gelecek boyuta getirdiğini hepimiz gördük. Herkesin yargıdan elini çekmesi gerekir." diye konuştu.
"ABD Başkanı Donal Trump ve ABD yöneticilerinin, bu süreçteki saldırgan, tacizkar, tehditkar, ahlaksız suçlama ve değerlendirmelerinin kabul edilebilir boyutta olmadığını" söyleyen Destici, "Bunların hedefi ne Cumhurbaşkanı ne Adalet Bakanıdır. Hedef, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletidir. Onun için buna karşı hepimizin topyekun bir duruş sergileme durumu var." şeklinde konuştu.
- Suudi gazeteci Kaşıkçı olayı
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını da değerlendiren Destici, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin deliller ve iddiaların bulunduğunu, yakın zamanda da malumun ilan edildiğine şahit olunacağını ifade etti.
Böyle bir hadisenin çağ dışı olduğunu belirten Destici, Suudi Arabistanlı yetkililerin bu cesareti nereden aldığının sorgulanması gerektiğini kaydetti.
- Döviz kurundaki düşüş
Destici, döviz kurundaki düşüşün, artan fiyatlara yansıtılmamasına tepki gösterdi.
"Döviz yükseldi diye fiyat artıranlar, stok yapanlar, döviz düşerken ne yapmaktadırlar? Bu da takip edilmelidir." diyen Destici, bu fırsatçılığa devletin müsaade etmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
Destici, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini iddia ederek, 2008'den önce işe başlayanların haklarının mutlaka verilmesi gerektiğini ifade etti.
Bu konuda ısrarcı olduklarını, burada bir hak kaybının bulunduğunu savunan Destici, "Bu hususta yaptığımız çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımız ile paylaşacağız. Bu mağduriyetin giderilmesi noktasında kendisinin desteğini isteyeceğiz." açıklamasında bulundu.
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