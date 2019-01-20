HABER

BBP'nin yerel seçim hazırlıkları

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren: - "Tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, "Tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Eren, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Bölge Toplantısı" öncesi yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik bugün ülke genelinde eş zamanlı bölge toplantıları düzenlediklerini belirtti.

Toplantılarda aday tespit çalışmalarının ele alınacağını bildiren Eren, yerel seçimlerde parti teşkilatlarının özverili bir çalışma yürüteceğini kaydetti.

Eren, partisinin Cumhur İttifakı'nın ruhuna her zaman bağlı olduğunu ve yerel seçimlerde de bu konu hakkında en yüksek hassasiyetin gösterileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Büyük Birlik Partisi 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde belediye başkanlıkları, il meclis üyeliği, il genel meclis üyeliklerinde kendi aday ve amblemiyle sahada olacaktır. Tek başımıza seçime girecekmiş gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm seçim bölgelerinde adaylarımız hazırdır ve mutlaka göstereceğiz. Listelerimizi vereceğiz ancak büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir, Bu da kaideyi bozmayacaktır."

"Çocuklarım onu görmek istemiyor""Çocuklarım onu görmek istemiyor"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması
AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday tespit çalışmaları BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren seçim2019

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

AK Parti Van Milletvekili Arvas: Kazanamazsak şehirde yine silahlı çeteler peydahlanacak

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılmasına ilk yorum!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.