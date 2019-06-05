BBP'ye bayram ziyaretleri

Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'nun derdi İstanbul'u almak değil. 'İstanbul'a hizmet edeyim' diye bir derdi yok. Stratejilerinin arkasında herkes toplandı. PKK'sından, Avrupa'sından Amerika'sına herkes toplandı. Bir de sloganları var. 'Her şey çok güzel olacak' sloganı, FETÖ'cülerin cezaevindekileri motive etmek için ürettikleri bir proje." dedi.

Yegin, "Sandıklara baktığımız zaman bir problem yaşandığını görüyoruz. Net bir veri var ortada. Normal sayımda aradaki fark 29 bin, 30 bin küsur. Geçersiz oylara yapılan itirazlar sonucunda fark iniyor 14 bin küsura. Çok net bir fotoğraf var. Burada bir oyun oynandığı, bütün ilçelerde sandık kurulları üzerinden Binali Yıldırım'ın oylarının geçersiz sayıldığı görülüyor, veriye göre konuşuyoruz. İnşallah milletimiz bu fotoğrafı görür." ifadelerini kullandı.

TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yegin başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör'den oluşan AK Parti heyeti de BBP'yi ziyaret etti.

BBP Genel Sekreteri Tunç ise AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına katılması girişimine ilişkin, "Binali Bey, projelerini anlatmak istiyor ama ben bu görüşmeyi imkansız görüyorum. Ekrem İmamoğlu, projelerin anlatılması noktasında görüşmeyi istemez diye düşünüyorum." diye konuştu.

- CHP'nin ziyareti

Genel Başkan Yardımcı Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Gençlik Kolları Üyesi Eda Yüksel'den oluşan CHP heyetinin BBP'yi ziyaretinde de gündem bayramlar ve İstanbul seçimiydi. Kaya, bayramlarda insanların kucaklaştığı, sevgi dilinin hakim olduğu bir sürecin yaşandığını belirterek, "Sevgi, barış ve adalet duygusunun sadece bayramlarda olmasını istemiyoruz, bu, yaşamın tümüne yayılmalı." dedi.

Yıllardır siyasilerin televizyonlarda halkın önünde konuşmalarının, her kesim tarafından istendiğini ancak bir türlü gerçekleşmediğini vurgulayan Kaya, "Eğer daha üst perdeden siyaset yapanlar müdahale etmezse, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım Bey, halkın önünde İstanbul'un sorunlarını masaya yatıracaklar. Çözüm önerilerini paylaşacaklar. Bu, yıllar önce unuttuğumuz demokrasi kültürünü yeniden yaşatacak." değerlendirmesinde bulundu.