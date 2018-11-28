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BBVA’nın yeni Grup CEO’su Onur Genç oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 23:23 | Son Güncelleme

BBVA Grup CEO’luğuna getirilen Onur Genç, görevini 31 Aralık 2018 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Francisco González'in yerine geçecek Carlos Torres Vila’dan devralacak

İSTANBUL (AA) - Onur Genç, BBVA Grubu’nun yeni Üst Yöneticisi (CEO) oldu.

Garanti Bankası açıklamasına göre, dünya bankacılık sektörünün devlerinden, Garanti Bankası’nın da bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu’nda, Türkiye adına gurur verici bir gelişme yaşandı.

2012-2017 yılları arasında Garanti Bankası’nda genel müdür yardımcılığı ve genel müdür vekilliği görevini yürüten, 2017’den bu yana da ABD’deki BBVA Compass’ın CEO’su ve Ülke Müdürü olan Onur Genç, BBVA Grubu’nun yeni CEO’su oldu. BBVA Yönetim Kurulu’nun, Grubun üst yönetimindeki değişim planı kapsamında aldığı kararla BBVA Grup CEO’luğuna getirilen Onur Genç, görevini 31 Aralık 2018 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Francisco González'in yerine geçecek Carlos Torres Vila’dan devralacak.

Garanti Bankası’na 2012 yılında Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Onur Genç, 2015 yılında sorumluluklarına kurumsal bankacılık alanında görevler de ekleyerek, Garanti Ödeme Sistemleri AŞ’nin (GÖSAŞ) genel müdürü ve aynı zamanda bankanın Genel Müdür Vekili oldu. Ocak 2017'den bu yana BBVA Compass'ın CEO’su ve ABD Ülke Müdürü olarak görev yapmakta olan Genç, bankanın finansallarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirmesinin yanı sıra, Amerika’da dijital dönüşümün geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ile çalışan bağlılığı konularında da çok önemli başarılar kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Carlos Torres Vila, "Onur Genç Garanti Bankası’nda imza attığı başarıların ardından, ABD'deki operasyonlarımıza da son derece olumlu katkılarda bulundu ve şimdi bu katkısı tüm Gruba yayılacak. BBVA Yönetim Kurulu, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumumuzun tüm paydaşları için değer yaratarak stratejimizi ilerletmek ve halen yürütmekte olduğumuz dönüşüm programını tüm dünyadaki operasyonlarımızda daha da ileriye götürmek için en ideal CEO olarak Onur Genç’i seçti." ifadelerini kullandı.

Onur Genç de çok önemli ve gurur verici bir görev üstlendiğini belirtti. BBVA Yönetim Kurulu’na kendisine duyduğu güven için teşekkür eden Genç, "BBVA’yı farklılaştıran misyon ve değerlerimize derinden inanıyorum. BBVA’nın tüm dünyada başarıyla yürüttüğü dönüşüm projesinin bir parçası olmaktan dolayı da ayrıca çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

BBVA Grup Başkanı Francisco González ise "Tüm BBVA, müşterinin yararına olacak bir dönüşüme odaklı olarak çalışıyor. BBVA’nın insan kaynağı, bankamızın gelecekte yakalayacağı tüm başarıların en temel garantisidir." ifadelerini kullandı.

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BBVA garanti bankası

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