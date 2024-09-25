BDDK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğünü gündem oldu! Fatih Portakal'dan olay olacak yorum: 'Çürümüşlüğümüzün merasimi...'

BDDK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğünü pek çok açıdan tartışmalara yol açtı. Aydın kurumun denetimi altında olan bankalar ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün davetiyesi gönderdi. Bankaların genel müdürleri takı kuyruğuna girdi.

TAKI İÇİN ÖZEL TOPLANTI İDDİASI

Sözcü TV'nin haberine göre düğüne katılmak zorunda olduğunu hisseden şirketler takı konusunda kararsız kaldı. İddiaya göre şirketler bu konu için toplantı yaptı. Bazı bankalar 150 bin TL ile 350 bin TL arasında bütçe belirledi. Takı merasimi saatlerce sürdü.

"ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜMÜZÜN MERASİMİ"

Gazeteci Fatih Portakal şunları ifade etti:

"Şimdi geldik yılın düğününe. Bu nasıl bir haber diyebilirsiniz ama Türkiye'de oluyor. BDDK denilen bir kurum var. BDDK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aydın'ın görevi bankalar ve finans kuruluşlarını denetlemek. Bu beyefendi evleniyor ve davetiye gönderiyor. Davetiye gönderdikleri arasında denetlediği finans kuruluşları da var. Hepsi takı takmak için sıraya girmiş. Aslında görüntüler çürümüşlüğümüzün merasimi..."