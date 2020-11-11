BDDK yabancı bankalarla swap sınırlamalarını gevşetti, ekonomistler ne diyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yurt içindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetti.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, "Son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde olmak üzere" bankaların pozisyon tutarının özkaynaklarına olan oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için %2'den %5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için %5'ten %10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için %20'den %30'a" yükseltildi.

BDDK swap limitlerini Nisan ayında yasal özkaynakların yüzde 1'i ile sınırlamıştı.

Temmuz ayından itibaren bu düzenlemeyle ilgili normalleşme adımları görülmeye başlamıştı. Temmuz'da yapılan açıklamayla söz konusu limit sınırlamasından uluslararası kalkınma bankaları muaf tutulmuştu.

Eylül ayında swap limitleri artırılmıştı.

Böylelikle son gelen açıklamayla normalleşme adımları kapsamında ikinci kez yabancı bankalarla yapılan swap işlemlerinde limitler artırılmış oldu.

'TL lehine pozisyon almayı kolaylaştıracak'

Ekonomist Özlem Derici Şengül, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "BDDK'nın swap hamlesi çok önemli. Normalleşme adına serbest piyasaya yapılan ve yararından çok yan etkisi bulunan adımların geri alınması olumlu. Bu adımların en önemli tamamlayıcısı para politikasının etkinliği ve TCMB'nin bağımsızlığının sağlanması olacaktır" dedi.